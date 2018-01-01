2017 Yeni Malatyaspor’un Yılı Oldu

Evkur Yeni Malatyaspor için 2017 yılı oldukça başarılı geçti. TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen sarı kırmızılılar, ilk yarıda 4 büyükler karşısında aldığı sonuçlarla adından söz ettirdi.

Evkur Yeni Malatyaspor 14 Mayıs 2017’de ikinci sezonunu geçirdiği TFF 1.Lig’de sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kalarak adını Süper Lig’e yazdırmayı başardı. O kadroda kaleci Ertaç Özbir ile birlikte Sedat Ağçay, Caner Arıcı, Mehmet Sak, Michael Pereira, İrfan Başaran, Eren Tozlu, Okechukwu Godson Azubuike, Sadık Çiftpınar, Boubacar Dialiba Diabang ve Murat Akça yer aldı. O dönem takımın teknik patronu İrfan Buz, takımı ilk yılında TFF 1. Lig’de tutarken, ikinci yılında Süper Lig’e çıkarmayı başardı.

TFF 1. Lig’de şampiyonluk maçında Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, Sivas 4 Eylül Stadı’nda karşı karşıya geldi.

20 bin civarında Sivasspor, 2 bin 500 civarında ise Evkur Yeni Malatyaspor taraftarının izlediği karşılaşmayı Sivasspor, 4-0 kazanarak, Spor Toto Süper Lig’e şampiyon olarak yükseldi. Geçtiğimiz hafta Spor Toto Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Evkur Yeni Malatyaspor, sezonu ikinci sırada tamamladı.

Sivasspor, bir yıl aradan sonra Spor Toto Süper Lig’e yükselirken, Evkur Yeni Malatyaspor 31 yıllık tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig’e yükseldi. Malatyaspor, 2006 yılında Süper Lig’den düştükten sonra Malatya futbolu, 11 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig’e ‘merhaba’ dedi.

MALATYA FUTBOLUNUN UMUDU OLDULAR

Yeni Malatyaspor 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013 -2014 sezonlarında 2. Lig’de mücadele etti.

2014-2015 sezonunda Spor Toto 2. Lig Beyaz Grubu 66 puanla birinci tamamlayan Yeni Malatyaspor, şampiyon olarak TFF 1. Lige yükseldi.

2015-2016 sezonunda TFF 1. Lig’de ilk sezonunda sıkıntılı bir süreç geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, sezonu 43 puanla 11’nci sırada tamamladı.

Sarı kırmızılılar, 2. Lig’de mücadele ettiği 2010-2011 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplara kalmış, 13 Ocak 2011’de Malatya İnönü Stadı’nda oynanan karşılaşmada Süper Lig ekibi Fenerbahçe’yi 2-1 yenerek, adından söz ettirmişti.

Evkur Yeni Malatyaspor, 2014 yılı Haziran ayında gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda bir kez daha tarihe tanıklık etti. 2009-2010 sezonunda Malatya Belediyespor ismiyle Spor Toto 2. Lig’e çıkan sarı kırmızılılar, kulüp tarihinde bir ilki daha yaşadı Evkur Yeni Malatyaspor adı ile 4 sezondur Spor Toto 2. Lig’de mücadele eden sarı kırmızılı takımda ilk sivil yönetim Adil Gevrek başkanlığında oluştu.

14 Haziran 2014 yılında gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, tek liste halinde yönetime aday olan Adil Gevrek, açık oylamayla kulüp başkanı oldu. Böylelikle 2009-2010 sezonundan bu yana Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin uhdesinde ligde mücadele eden Evkur Yeni Malatyaspor’da ilk sivil yönetim oluştu.

Adil Gevrek başkanlığındaki Evkur Yeni Malatyaspor, 3 Mayıs 2015’te Malatya İnönü Stadı’nda Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalarak, şampiyonluğunu ilan etti ve TFF 1. Lig’e yükseldi. Evkur Yeni Malatyaspor’un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı, taraftarlar kurulan ekranlardan izledi. İnönü Kapalı Çarşısı üzerinde toplanan binlerce taraftar, şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Sarı kırmızılıların TFF 1. Lig’deki ilk senesi iyi başlamasa da, takımın başına geçen teknik direktör İrfan Buz, kötü gidişe ‘dur’ diyerek, takımı Play-off’un eşiğine kadar getirdi. Ancak takım ilk yılında ligi orta sıralarda tamamladı. Sarı kırmızılılar, ligdeki ikinci yılında ise kurulan iyi kadroyla birlikte fırtına gibi esti ve 2017 yılında Süper Lig’e yükselme başarısını gösterdi.

TÜRK FUTBOLUNUN ZİRVESİNDE YER ALDILAR

Evkur Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’de ortaya koyduğu performansla Süper Ligi hak eden takımlar arasında yer aldı. Sezonu ikinci sırada tamamlayan sarı siyahlılar, Süper Lig biletini alarak, takımı Türk futbolunun zirvesine taşıdı.

Süper Lig’de mücadele edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor’da teknik direktörlüğüne, Türk futbol tarihine geçen tecrübeli çalıştırıcı Ertuğrul Sağlam getirildi. Sağlam’ın istifası sonrası ilk teknik direktörlük deneyimi teklif edilen Erol Bulut takımın başına geçti.

Sağlam’ın gelişiyle sadece kadroda değil, tesisleşmede de önemli adımlar atıldı. Malatya ekibi, transferde Fabien Farnolle, Aly Cissokho, Issam Chebake, Issiar Dia, Sincere Seth, Nacer Barazite, Khalid Boutaib, Emanuel Dening, Yalçın Ayhan ile Turgut Doğan Şahin gibi isimleri kadrosuna kattı.

Evkur Yeni Malatyaspor’da, TFF 1. Lig’deki performanslarıyla dikkat çeken kaleci Ertaç Özbir, Sadık Çiftpınar, Murat Akça, Okechukwu Azubuike, Murat Yıldırım, Buğra Çağıran, Michael Pereira ve Eren Tozlu gibi isimlerde kadroda tutuldu.

Evkur Yeni Malatyaspor’un geçen sezon kadrosunda yer alan 12 futbolcuyla yollar ayrıldı. Malatya ekibinde Sedat Ağçay ve Vedat Kapurtu’nun yanı sıra Osman Fırat, Yiğitcan Erdoğan, İrfan Başaran, Sezer Özmen, Mehmet Sak, Boubacar Dialiba, Hakan Canbazoğlu, Ferhat Kiraz, Austin Amutu ve Caner Arıcı ile sözleşme yenilenmedi.

Evkur Yeni Malatyaspor, yeni sezondaki maçlarını 27 bin 44 seyircili kapasiteli Yeni Malatya Stadyumu’nda oynuyor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

ARŞİV FOTO: EYMS’yi geçen sezon Süper Lige çıkaran kadro ve İnönü Stadı’ndaki kutlamalar