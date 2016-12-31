“2017 Yılı Türkiye İçin Çok Daha Farklı Olacak”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “2016 yılında almış olduğumuz tedbirlerle, teşviklerle 2017 yılı çok daha farklı olacak Türkiye için. Türkiye’nin 2017 yılında özellikle yatırım yılı olacağını göreceğiz” dedi.

Malatya Merkez 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ndeki toplantıya katılan Bakan Tüfenkci, “2016 yılı kimilerinin ifade ettiği gibi çokta ekonomik anlamda kötü bir yıl olmadı. Ama karşılaştığımız olaylar nedeniyle özellikle 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle Türkiye bir şok yaşadı ve bu şokun artçı dalgaları da zaman zaman kendini hissettirdi. Bildiğiniz gibi 2016’ın ilk çeyreğinde Türkiye beklenenin üzerinde büyüdü, ikinci çeyreğinde bu büyüme yavaşlasa da 2016’nın üçüncü çeyreğinde bu büyüme eksiye doğru gitti ama inşallah 2016’nın son çeyreğini yine biz büyüme rakamlarıyla tamamlamış olacağız” diye konuştu.

2017 yılının Türkiye için çok farklı olacağını dile getiren Tüfenkci, şunları söyledi: “Hain darbe girişimi ve akabinde bütün terör örgütleriyle birleşircesine Türkiye üzerinde saldırılarını artırmaları ve yoğunlaştırması; Türkiye’deki güven ve istikrarı bozmaya yönelik, Türkiye’yi bölmeye yönelik bu girişimler karşısında Türk ekonomisi gerçekten de hem sağlamlığı bakımından hem mali disiplini bakımından hem finansal anlamda beklenenin üzerinde bir performans sergilediğini düşünüyorum. İnşallah 2017 yılı özellikle 2016 yılında almış olduğumuz tedbirlerle, teşviklerle 2017 yılı çok daha farklı olacak Türkiye için. Türkiye’nin 2017 yılında özellikle yatırım yılı olacağını göreceğiz. Çünkü biz orta vadeli büyüme planımızda ve bütçede 2017 yılında kamu yatırımlarını yüzde 30 oranında büyüttük. Bütün bu badirelere rağmen yatırımlardan asla taviz vermedik. İnşallah özel sektörde almış olduğumuz bu tedbir ve teşviklerle beraber 2017 yılında onlarda kamunun büyümesine ayak uydurduğunda Türkiye’nin tahminlerin ötesinde bir büyüme ve gelişme kat edeceğini yine birçok çevreyi şaşırtacağına inanıyorum. Özellikle 2017’nin ilk çeyreğinde Türkiye için yapısal bir reform olan anayasa değişikliğini milletin huzuruna getirip, milletin teveccühüyle anayasa değişikliği de kabul edildiğinde artık Türkiye önünü görebilen ve yatırımlarına hız veren bir ülke konumunda olacak.”

Bakan Tüfenkci, Rusya ile ticaret ilişkilerin eskisinden daha iyi olacağını kaydederek, “Yine 2017 yılında Suriye’deki ateşkesin devamlılığıyla birlikte Irak’taki sıkıntılarımızın giderilmesi, bunun adımlarının atıldığını yakından izliyorsunuz. Irak’taki kaybettiğimiz pazarların yeniden kazanılması, Suriye’ye ihracat potansiyelimizin artması ve gelişmesi, düzelen Rusya ilişkilerimizle, Rusya ile ticaretimizin eski ivmesini kazanması ve belki de üstüne çıkması, dünyadaki daralan ekonomiye ve ticarete rağmen Türkiye’nin 2017 yılında iyi bir performans göstereceğini inşallah hep beraber görmüş olacağız” ifadelerini kullandı.

İşveren ve esnaflara yeni yıl müjdeleri veren Bakan Tüfenkci, “İş gücü piyasalarına yönelik desteklerle ki, 2017 yılı içerisinde 500 bin insanımızı SSK ve maaşını devlet tarafından karşılanmak şartıyla özel sektörün emrine vereceğiz. Yine artı istihdam sağlayanlara yönelik yüzde 50 istihdam desteklerimiz olacak. Orta ve yüksek teknoloji de desteklerimiz olacak. Siz bir vatandaşı ‘ben iş, meslek öğreteceğim’ diye işyerinize alıp, o insana meslek öğrettiğinizde bir yıl boyunca maaşını ve SSK’sı devlet tarafından karşılanıyor. Siz eğer bunu ‘çalıştıracağım’ diye işe alırsanız da, geri kalan SSK’sının da yüzde 50’ni devlet karşılıyor. Dolayısıyla biz işverenin üzerindeki istihdam yükünü azaltma noktasında birçok çalışmaları da hayata geçiriyoruz. İnşallah esnaflara yönelik de önümüzdeki dönem içerisinde meclis açıldıktan sonra esnaf işsizlik fonunu hayata geçiriyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız son noktaya gelmiş durumda. Önümüzdeki hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, biz ve Mehmet Şimşek Bakanımızın başkanlığında oturup, son kararı verip, meclis komisyonuna sevk edeceğiz. Burada amacımız esnafımıza, küçük işletmelerimize, tüccarımıza başlarına herhangi bir şey geldiğinde veya iflas ettiklerinde, işyerlerini bu nedenlerle kapattıklarında ödedikleri işsizlik primi karşılığında en azından 6 ay, 9 ay, bir yıllık süreçte ekmek paralarını veya ev kiralarını çıkartmaları noktasında bir destek olmak istiyoruz. Böylelikle işe yeni başlayacak veya serbest çalışacak esnaflarımıza da bu anlamıyla destek olmak, özendirmek istiyoruz. Yeni yeni işyeri sayısının da artmasını istiyoruz. Bu noktada da esnaflarımızdan ciddi bir beklenti de oluştu. Zaten bildiğiniz gibi meclisten sicil affı yasa tasarısı komisyondan geçti ve genel kurula meclis açıldıktan sonra maliye torbası içerisinde gelmiş olacak. Buda 12 milyon 500 bin yaklaşık işveren ve esnafımızın beklediği bir yasa tasarısıydı. Biz, 2017 yılında artık özellikle işverenlerimiz, esnaflarımızın, bireysel kredi kullananların, kredi kartından dolayı veya herhangi bir nedenle bankalar tarafından kara listeye alınan tacirlerimiz, esnaflarımız ve vatandaşlarımız için bir beyaz sayfa açılmasını istiyoruz. Borçlarını yeniden yapılandırarak veya ödeyerek bu haktan yararlanmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ERBAKAN VAKFI’NDA..

Bu arada Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya’da Erbakan Vakfı üyeleri ile bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen programda ilk olarak söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, ülkenin çok hassas bir dönemden geçtiğini belirterek “Cumhuriyet tarihinde ilk kez, hem içeride hem dışarıda ciddi bir ihanete maruz kaldık. 15 Temmuz bunlardan birisiydi. Bütün terör örgütlerinin belli bir akıl tarafından yönetildiğini görüyoruz, bu süreçte de inşallah bizlerin birliği beraberliği ile bunları aşacağız. Bizlerin her zaman bu tür oyunlara karşı uyanık olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise konuşmasına rahmetli Necmettin Erbakan’ı anarak başladı ve Erbakan’ın önemli bir şahsiyet olduğunu ifade etti. Gündeme dair açıklamalarda da bulunan Bakan Tüfenkci, özellikle Gezi Parkı eylemleri ile başlayan ve 15 Temmuz ile devam eden süreçte Türkiye’nin gelişmesine ve kalkınmasına tahammül edemeyenlerin oyunları ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Gezi Parkındaki ağaçların bahane edilerek ülkenin önemli projelerinin engellenmek istendiğini ifade eden Bakan Tüfenkci, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve milletin feraseti ile Gezi Parkının etkileri atlatılmış derken 17-25 Aralık yargı darbe girişimi baş gösterdi. Şu veya bunu bahane edilerek düzmece senaryolarla, şantajlarla, kumpaslarla oluşturulmaya çalışılan bir yargı darbesi ile Cumhurbaşkanımızı ve çevresindekilerini yok etmeye çalışan bir zihniyetin nerelere uzandığını biz 15 Temmuz’da açık olarak gördük” diye konuştu.

“Türkiye’de nasıl bir karışıklık çıkartabiliriz diye akıl yürütmeye çalıştılar”

15 Temmuz’da milletin feraseti ve milli iradeye sahip çıkışı ile destansı bir mücadele sergilendiğini ifade eden Bakan Tüfenkci, “Bu darbe girişimi başarısız oldu diyen güçler, var güçleri ile Türkiye’de nasıl bir karışıklık çıkartabiliriz diye akıl yürütmeye çalıştılar. PKK’yı devreye soktular, DEAŞ’ı devreye soktular, DHKP-C’yi devreye soktular zaten FETÖ yıllardır bu topraklara sızmıştı. Bunların tamamının birleşmesi ile bu sefer de ekonomik terör saldırısına başladılar. Yurt işi yurt dışı her türlü komplolarla Türkiye ekonomisini döviz üzerinden bir şekilde vurmak istediler. Ama Allah’a hamd olsun gerek Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile milletin döviz bozdurarak bu çağrıya kulak vermeleri belki büyük anlamda tabloyu değiştirmeyebilir ama karınca misali safını belirtme noktasında önemli bir gösterge oldu ve bu oyunu oynamaya çalışanlara fren etkisi yaptı” şeklinde konuştu.

Türkiye’de son dönemlerde yaşanan olayların herhangi bir ülkede yaşanması durumunda hiçbir ülkenin bu kadar kısa sürede ekonomisini toparlayamayacağını belirten Tüfenkci, mecliste görüşülen yeni Başkanlık sistemine de değindi.

Sitemin şuanda tartışıldığını anımsatan Tüfenkci, “Kimi kesimler iyi kimi kesimler kötü diye ifade etse de esasında bu Türkiye’nin geleceği ile ilgili bir meseledir. Türkiye birliğini ve beraberliğini güçlü liderlik altında ve güçlü hükümetlerle götürmek zorundadır. Etrafımızdaki bu kadar yangın yerine, içimizde bu kadar hainlerin olması ve birilerinin de bu hainleri kullanma potansiyelinin olması nedeniyle Türkiye’de birlik ve beraberlik potansiyelini sağlayacak güçlü çimentolara ihtiyacı vardır. Bu sistemde en önemlisi bundan sonra koalisyon olmayacak. Ve koalisyon olmadığı içinde meclis görevini asli şekilde yapacak yürütmede kendi asli görevlerini yapacaktır” dedi.

Burhan KARADUMAN, Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com- iha