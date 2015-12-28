“2017’de Bitmiş Olacak”

AKP MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, beraberinde AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ve Milletvekili Adayı Ufuk Ünalan ile birlikte Arapgir ilçesinde incelemelerde bulundu.

Arapgir Çevreyolu üzerindeki çalışmalar hakkında bilgiler alan Milletvekili Öznur Çalık, “Malatya-Sivas Duble yolumuz 104 kilometre yolumuz yapılıyor. Arapgir Çevreyolu olarak nitelendirdiğimiz 9 kilometrelik, toplam ihale bedeli 42 milyon 600 bin TL tutarındaki bu yol güzergahımızda yaklaşık 22 milyon TL harcandı. Bundan sonra 2017 yılında Arapgir Çevreyolu bitmiş olacak ve diğer il bağlantılarımızı, Erzincan ile, Elazığ ile bağlantı yollarımızı da buradan çok rahatlıkla vermiş olacağız. Arapgir çevreyolumuz Arapgirimize ve bölgemize hayırlı olsun” dedi.

Milletvekili Çalık, Arapgir ilçesindeki Yurtkur’a bağlı Arapgir Yurt Müdürlüğünü de ziyaret ederek, burada gençlerle sohbet etti. Çalık, yurt binasında bir süre incelemelerde bulunarak öğrencilere verilen hizmetler hakkında bilgi aldı. Yaklaşık 1 ay önce hizmete giren yurt binasının hizmet katlarını da gezen Çalık, “Yurt binamız için çok emek ve çaba sarf ettik. Yurt binamız çok güzel olmuş” dedi. Çalık, öğrencilerin iletmiş olduğu sorunları da yakından takip edeceğini söyledi.

Çalık ve beraberindekiler daha sonra hayırsever işadamı Mehmet Ali Aydınlar’ın Arapgir ilçesinde yaptırmakta olduğu Kültür Merkezi ve 16 derslikli Çok Programlı Lise’de de incelemelerde bulundu. Çalık, ilçesine eğitim kurumları kazandıran işadamı Mehmet Ali Aydınlar’a teşekkür ettiklerini söyledi.

OKUL ZİYARETİ..

AKP Malatya Milletvekili ve milletvekili adayı Bülent Tüfenkci ile 6. sıra milletvekili adayı Ufuk Önalan, Şehit Yüzbaşı Hakkı Akyüz İlköğretim Okulu’nda düzenlenen kırtasiye yardımına katıldı.

AKP İl Gençlik Kolları tarafından Şehit Yüzbaşı Hakkı Akyüz İlköğretim Okulu’nda öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuldu. AKP Malatya Milletvekili ve milletvekili adayı Bülent Tüfenkci ile Malatya 6. sıra milletvekili adayı Ufuk Önalan katıldıkları kırtasiye yardımı programında öğrencilere kırtasiye malzemeleri vererek, sohbet etti.

Tüfenkci, kamu binalarıyla birlikte yaşam standartları da yükseldikçe çevresel koşullarında yerleşeceğine inandığını ifade etti.

Tüfenkci, eğitim için sadece fiziki şartların yeterli olmadığını belirterek, “Ailelerin durumları, yaşam standartları, öğretmenlerimizin fedakarlığı ve katkılarıyla beraber eğitimi bir arada düşünmek lazım. Buradaki öğrencilerimize, öğretmenlerimiz biraz daha yakın ilgi gösteriyor. Mesai mefhumunun ötesinde evlerde de ailesel durumlarıyla da yakından ilgilenip, onları okulla birleştirmenin yollarını arıyorlardır” dedi.