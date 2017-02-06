2018’de Tamamlanması Hedefleniyor
Hekimhan Kaymakamı Tunahan Efendioğlu, Hekimhan-Sivas karayolu üzerinde yapılan Karakısık tünelleri inşaatında incelemelerde bulundu.
Efendioğlu, tünel şantiyesini ziyaret ederek, yol ve tünel çalışmaları hakkında yetkililerinden bilgi aldı.
Yetkililerle bir süre görüşen Efendioğlu, tünellerin yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.
Efendioğlu, tünellerin 2018 yılı içinde tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.
AA
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