“2019 İttifak Yılı Olacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada, salondakilerin, ‘Reis bizi Afrin’e götür’ diye seslenmesi üzerine, “Şimdi eğitimli kadrolarımızı gönderiyoruz. Sefer görev emri olanlar öncelikle hazır olsunlar. Ama şuan ihtiyaç yok. Karar verildiği anda yola revan oluruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin sınırları boyunca bir terör koridoru oluşturarak ülkemizin binlerce yıllık komşularından ve ayrılmaz coğrafyadan koparılmak istendiğini süreçte bıçak kemiğe dayandığı için harekete geçtiklerini belirterek, “Teröristin yanında kol kanat gerenler Türkiye’yi korkutabileceklerini sanıyorlar ama yanılıyorlar. Yeni bir dirilişin arifesindeyiz” dedi.

Sınırımızda bir terör devleti kurulmak istendiğine ve buna müsaade etmediklerini ve etmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, “Bıçak kemiğe dayandı, sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturan bizi binlerce yıllık komşularımızdan ayrılmaz coğrafyamızdan koparmak istiyorlar. Teröristin yanında kol kanat gerenler Türkiye’yi korkutabileceklerini sanıyorlar. Bize terör örgütleri üzerinden yapılanlar milletimizin sakalını kesmeye benzer. Hal bu ki biz harekette geçmeye başladığımızda o teröristlerin kollarını kanatlarını kırarız. Kesilen sakal gayet gür olarak çıkar, ama giden kol kanar geri gelmez. İşte bu sabah etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1931 etkisiz hale getirildi. Edeler 15 Temmuz’da ne dedik, meydanları doldurun. Siz ne yaptınız 15 Temmuz’da meydanlara döküldünüz. Ve şimdi de böyle bir karar aldığımız anda önce şahsım milletim ve edeler hep birlikte diyoruz. Biz, dün ne isek bugünde aynıyız. Mehmet’imiz cephede cuma namazını kılıyor elhamdülillah. Ve bundan, nedir biliyor musunuz? Bir milletin küllerinden yeniden dirilmesidir. Hesabı sormaya devam ediyoruz. Bugün de terör örgütlerini ve onların arkalarındaki güçleri eninde sonunda bitireceğiz. Evet, Allah’ın yardımı üzerimize olsun. Ve biz de şimdi o müjdeye doğru koşuyoruz. Bu millet Mehmetleri ile beraber inşallah o müjdeye layık olacaktır” dedi.

Sefer görev emri olanlar hazır olsun

Erdoğan, salondan gelen çağrılara da “Afrin’e gitme kararı aldıktan sonra biz sizi buralarda bırakmayız merak etmeyin. Sefer görev emri alanlar hazır olsun” diye cevaplandırarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kardeşlerim, bu nesil özellikle de AK Parti teşkilatlarındakiler tarihi sorumluluklarında çok fazla, yeni bir dirilişin arifesinde bulunuyoruz. Çok anlamlı. 1071’den 2071’e kadar yeni bir önemli bir yola gidiyoruz. 1923’te kurduğumuz Cumhuriyeti 2023 yılında dünyanın en iyi ekonomisi olan ülkeyi kuracağız. Biz hiçbir zaman sadece kendi güvenliğimizi düşünmedik, kendimize ait bir dünya kurmadık kurmayacağız. Biz, kucaklayıcı, kuşatıcı ve inşa ediciyiz. Bu çarpık düzene dur demek millet ve devlet olarak boynumuzun borcu. Suriye’nin Libya’nın Irak’ın ve diğer yıkık şehirlerdeki binaların altında yitip giden o ninelere, o annelere biz kayıtsız kalamayız. Eğer başkalarını yaptığı gibi bu görüntüleri bir film sahnesi gibi izlersek aynı şey bizim de başımıza gelebilir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar ölüdürler fakat siz bilemezsiniz. Dolaysıyla onlar bizi izliyor, hani diyorlar ya ‘Düğüne gider gibi gidiyorlar ya’ ey şehit oğlu şehit isteme benden makber sana aguşunu açmış duruyor peygamber. Bugün artık yepyeni bir Türkiye var, bugün artık tehditleri ve tehlikeleri sınırları içinde değil sınırlarının ötesinde kaynağı her neresinde ise orada bertaraf eden bir Türkiye var. İnsanlarını refah düzeyini sürekli yücelten bir Türkiye var. Bugün nerede durduğunun farkında, gelecekte nereye durduğunun bir Türkiye var.”

OSMANİYE’DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Önümüzde 2019 bizim için ittifak yılı olacak. Allah bu birlikteliğimizi daim eylesin, ülkemizin geleceğine taşımaya vesile eylesin. O malum çevreler bu ittifakın ne olduğunu iyi görsünler. İnşallah o ittifakla birlikte Türkiye’de yeni bir dönemin tohumları atılacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’tan sonra Osmaniye’de AK Parti’nin İl Kongresi’ne katıldı.

Erdoğan, kongre öncesi dışarıda bekleyen kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada “Tabi, kongre salonuna geçmeden önce bu muhteşem katılımı burada görüp de selamlamadan salona geçmek olmazdı. Önce selam, sonra salonda kelam. Hamdolsun, bugün sizlerle bir başka heyecanı, bir başka anlamlı günü görüyoruz. Evet zeytin dalı görüyorum” dedi.

“Reis bizi Afrin’e götür” sloganları üzerine Erdoğan, şöyle devam etti;

“Operasyonun, komuta kademesinde yaptığımız, yapmakta olduğumuz müzakerelerde, millet gelsin dendiği anda sefer görev emri çıktığı anda önce ben sonra da millet beraber yürüyeceğiz. Birileri gibi gidip de Esed’ten talimat almaya ihtiyacı yok bu milletin. Öyle diyorlar, işte millet ve zafer. Sabah itibariyle etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1931’e ulaştı. Ne dedik biz, bu millet zilletten doğmadı, bu milletten illetten doğmadı, bu millet şu kopan fırtına Türk ordusudur yarabbi. Bu yola çıktık. Dün, Mehmet’imizi, Mehmetlerimizi cuma namazını kılarken izlediniz değil mi, bu millet hiçbir yerde teknolojinin önünde eğilmedi, sadece Allah’ın huzurunda, rükuda ve secdede eğildi. Biz buyuz. Gençler şuanda askerimiz JÖH-PÖH tüm komandolarıyla hamdolsun üzerine düşen görevi harfiyen uyguluyor. Artık kendi SİHA’larımızla F-16’larımızla uçuyoruz. Tank ve toplarımızla yürüyoruz. İnlerine girdik. O dağları delmişler, tüneller yapmışlar. Çimentolar nereden gelmiş o dağlara. Hepsini biliyoruz biz, kimin verdiğin ide biliyoruz. Bunları telefon görüşmelerinde kendilerine söyleyeceğim. Bunlara beton mikserleriyle siz gönderdiniz o çimentoları, siz yaptırdınız, bu tünellerle teröristlerin yaşam imkanlarını hazırladınız. Şimdi Türk Milletine yönelmeyin. Ders alacak birileri varsa o sizsiniz. Kim olursa olsun, bizim mücadelemiz teröristlerle. Tek terörist kalıncaya kadar mücadele devam edecek. 911 kilometre Türkiye sınırında biz sessiz duracağız, beyefendiler burada söz sahibi olacak, bu nasıl iş. Bir de bize akıl vermeye kalkacaklar. O aklı kendinize saklayın. Çok ihtiyacınız var. Siz hiçbir zaman adil olmadınız. Siz hiçbir zaman zulmün karşısına dikilmediniz. Ama biz tarih boyunca hep adalet ile hükmettik. Biz Osmanlıydık ama ta 1 kişi için Hint yarımadasındaydık. Bizim böyle bir asaletimiz var. Bunlarda böyle bir şey yok. Kim sivili öldürüyor. Vakti saati geldiğinde birlikte Afrin’e gideceğiz. 15 Temmuz’da size çağrı yaptım meydanlara döküldünüz. Tankların, F-16’ların, topların dikildiniz. Ne oldu o FETÖ’cüler, kaçtılar. Biz kovaladık onlar kaçtı. Şimdi Pelsinvanya’da. Hadi gel. Niye gelmiyorsun. Onun bu ülkeyle alakası, topraklarla, milletle alakası yok. Arkasında kimlerin olduğunu biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti’nden başka devletimiz yok. Böldürmedik, böldürtmeyeceğiz. Devletimiz daha da güçlü hale geliyor. İşte ittifakımızı kurduk mu, çalışmalar bitti. Meclise gönderildi. Meclis çalışmalarını yaparak inşallah bu ittifakımızı çok çok güçlü bir şekilde sürdürecek ve Allah’ın izniyle Kasım 2019’da Türkiye’den bu ittifakın en anlamlı sesini dünyaya duyuracağız. Birileri bölmenin peşinde. Boşuna heveslenmesinler. Biz bir, iri, diri, kardeş ve hep birlikte Türkiye olacağız. İnşallah Mart ve Kasım’da en güzel cevabı vereceğiz. Afrin bunun işaret fişeğidir. Afrin’de benim milletim, askerimiz destan yazıyor. İnşallah zaferle sonuçlanacak. Şimdi biz yeni bir müjde bekliyoruz inşallah.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 951’e ulaştığını kaydederek, “Tam 38 şehit verdi Osmaniye 2015’den bu yana. 15 Temmuz’da FETÖ’ye, Doğu ve Güneydoğu’da teröristlere karşı ispat etti. Şanlı tarihimizi altın harflerle yazdırdı. Şuan itibariyle Afrin’de etkisiz hale getirilen toplam teröristlerin sayısı bin 951 oldu. Bir taraftan SİHA, İHA, F-16 tank ve toplarla yürüyoruz. Ne tüneller açmışlar, bu tünellerin paraları, beton mikserleri, çimentoları nereden geldi biliyoruz hepsini. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. İnşallah bizler onların emanetlerine gözümüz gibi bakacağız. Son terörist imha edilene kadar, operasyonlarımızı içeride ve dışarıda kararlılığımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Reis bizi Afrine götür” sloganlarına karşı ise Erdoğan, “İnşallah o an geldiği anda önce ben sonra sizler birlikte gideceğiz” açıklamasını yaptı.

2019’un ittifak yılı olacağını söyleyen Erdoğan, “Her birinize sevdanız, aşkınız, ahde vefanız için şükranlarımı sunuyorum. Şimdi hamd olsun bir ittifakın temellerini atıyoruz. O ittifak meclise gönderildi. Önümüzde 2019 bizim için ittifak yılı olacak. Allah bu birlikteliğimizi daim eylesin, ülkemizin geleceğine taşımaya vesile eylesin. O malum çevreler bu ittifakın ne olduğunu iyi görsünler. İnşallah o ittifakla birlikte Türkiye’de yeni bir dönemin tohumları atılacak. Bu kongre, ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olsun” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AK Parti Osmaniye teşkilatındaki arkadaşlarıma en kalbi duygularımı sunuyorum. Osmaniye’den 2019’un ilk adımları atıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde seçime hazırlanacaksınız. Kapı kapı dolaşacaksınız. Herkese projelerimizi anlatacaksınız. İnşallah ülke genelinde sayın Bahçeli olmak üzere bu ittifakla birlikte güçlenerek çıktığımız bu yolda hamdolsun çok daha büyük bir sinerjiyi elde edeceğiz. Ülkemizin geleceğine yönelik yeni temellerin atılmasına neden olacak. Herkes rehavete kapılsa bile biz kapılmayacağız. Herkes yorgun düşse bile bizim böyle bir lüksümüz yoktur. Biz aşkla çalışan yorulmaz kişileriz. Hizmet gibi bir aşkımız var. Ülkemizi 2023-2051-2071 vizyonlarımız var. Bizim geleceği dair hedeflerimiz var” dedi.

AK Parti hükümetinin Osmaniye’ye yaptığı yatırımlardan bahseden Erdoğan, “Osmaniye’ye 7,5 kat trilyon lira yatırım yapmışız 2002’den bu yana. Okullarımızın çehresi değişti. Üniversite ile Osmaniye bir eğitim şehrine dönüştü. Bu yıl bin 500 önümüzde yıl bin kişilik olmak üzere yeni okullar yapıyoruz. 600 yataklı Devlet Hastanesi ile 100 yataklı Kadirli Devlet Hastanesi ek binası yapılacak. 43 kilometre olan bölünmüş yol ve inşaat halinde yollar var. Osmaniye’yi hızlı tren ile tanıştırıyoruz. Toplam maliyeti 4 milyar lira olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projesi hızla ilerliyor. Yolcu trenlerinin hızı saatte 120 kilometre yük trenleri ise 65 kilometre hızda olacak. Osmaniye sanayisini güçlendireceğiz” diye konuştu.

“Bir milyon vatandaşını katleden böyle bir katille siz neyi düzelteceksiniz?”

“Esed’le bir araya gelelim” diyenlere de sert sözlerle yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şam, Musul, Afrin, bunlar nasıl yeniden ayağa kaldırılacak. Kütüphanelerimiz yağmalandı, camilerimiz bombalandı. Hala ‘Esed’le bir araya gelelim’ diyen zavallılar var. Bir milyon vatandaşını katleden böyle bir katille siz neyi düzelteceksiniz? 1 milyon konvansiyonel silahlarla öldürüldü.

Konvansiyonel silahlarla öldürüldüğü zaman meşru, kimyasal silahlarla öldürüldüğü zaman gayri meşru. Böyle sapıklık olur mu? Sen bana insandan bahset insandan. İnsanlar ölüyor, insanlar katlediliyor, sen buna bak. Füzelerle, tank, topla, böyle bir terör rejimi var. Buna basit kınama yapılabilir mi?” ifadelerini kullandı.

Doğu Guta’daki vahşetten de bahseden Erdoğan, “Doğu Guta’daki vahşete ciddi tepki gösteren bir ülke gördünüz mü? Doğu Guta’da öldürülenler asker mi? Diyoruz ki, Doğu Guta’dakileri bize verin diyoruz, vermiyorlar. Biz bunu insani yardım olarak istiyoruz. Verin bize, biz hastanelerimizle onları tedavi ettirelim diyoruz, ama vermiyorlar. İşlerine gelmiyor. Çünkü tarihe kayıt düşecekler, bunu biliyorlar” diye konuştu.

Türkiye’nin 18 milyon kilometre kareden 780 bin kilometre kareye gerilediğini bahseden Erdoğan, “Orta Doğu’nun petrolüne göz diken kan emiciler, sınırlarımız kan ve gözyaşıyla çizmek istiyor ama onların önünde ki en büyük engel Türkiye’dir. Türkiye 780 bin kilometre kareye sığdırılamayan bir ülkedir. 18 milyon kilometre kareden 780 bin kilometreye kareye geriledik” ifadelerini kullandı.

3.5 milyon Suriyeli’nin Türkiye’de olduğunu kaydeden Erdoğan, “3,5 milyon insan Türkiye’de. İstiyoruz ki bu insanlar memleketlerine dönsün. Gurbet iyi değil, gurbet zordur. Zeytin Dalı Harekatı’yla hem Afrin’de teröristleri kurutuyor hem de o insanları yurtlarına göndereceğiz. Avrupa şimdi bizi kurtarın diye yalvarıyor onlara hakkettiği dersi vereceğiz. Hiçbir şey bizi yolumuzdan alıkoyamaz” dedi.

Devlet Bahçeli’ye de teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bahçeli’ye kendi memleketinden teşekkür ediyoruz. Kendi ismi gibi karakterli. Yeni sürecin kenetlenme süreci olmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş, Osmaniye- iha