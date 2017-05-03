Bandırmaspor- E. Yeni Malatya Maç Kadroları
TFF 1. Lig lideri Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Bandırmaspor ile karşı karşıya geliyor.
Bandırma 17 Eylül Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşma TRT Avaz TV’den naklen yayınlanıyor.
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