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Malatya Haber -

Bandırmaspor- E. Yeni Malatya Maç Kadroları

Bandırmaspor- E. Yeni Malatya Maç Kadroları
  • 03.05.2017
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TFF 1. Lig lideri Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Bandırmaspor ile karşı karşıya geliyor.

Bandırma 17 Eylül Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşma TRT Avaz TV’den naklen yayınlanıyor.

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