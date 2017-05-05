“Malatya Kitap Fuarlarına Öncülük Etti”

6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, Kültür AŞ tarafından organize edilen ve Büyükşehir Belediye Binası arkasında kurulan çadırda açılan fuarın açılış törenine, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar, Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, Baro Başkanı Enver Han, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, kurum kuruluş idarecileri, STK temsilcileri, Fuarın bu yılki onur konuğu yazar Mehmet Doğan, yazarlar, yayınevi yetkilileri ile kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

15 Temmuz Şehitleri Anısına düzenlenen bu yılki Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende daha sonra protokol konuşmaları yapıldı.

Çakır: Kitap Fuarı, sabırsızlıkla beklenen bir etkinlik oldu

Törende ilk olarak konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Kitap Fuarı’nın Malatya’da artık sabırsızlıkla beklenen bir etkinlik olduğunu belirterek, fuardaki gerek yayınevi, gerek yazar ve gerekse de ziyaretçi rakamlarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Bu yıl fuar alanını genişlettiklerini kaydeden Başkan Çakır, temanın da çok önemli olduğunu belirterek, özetle; “Bu yılki tema 15 Temmuz gibi hiçbir zaman unutmayacağımız bir konu var. İlimizde de 15 Temmuz vatana ihanet girişimini çok acı bir şekilde hissettik. Ama bunun karşısında dik duran bir Malatya halkı vardı. Bir kez daha şehitlerimizi rahmetle anıyor, onlarla gurur duyuyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyor ve şehit yakınlarını burada ağırlamaktan onur duyduğumuzu belirtmek istiyorum.

İlimizde Kitap Fuarı en önemli fuarlarımızdan biri oldu. Ziyaretçi açısından baktığımız zaman Malatya’nın yanı sıra bölge illerimizden çok sayıda ziyaretçi geliyor. Bu organizasyon sadece kitap fuarı ile kalmıyor, aynı zamanda çeşitli etkinlikler de düzenleniyor. 120 yazarımız okullara giderek, okullarda etkinlik yapılacaklar. Orada çocuklarımız ile yazarlarımızın buluşması önemli. 55 Sivil toplum Kuruluşumuz Yazarlarımızla program düzenleyecekler. Söyleşiler, tiyatro gösterileri, 15 Temmuz ruhuna uygun kahramanlık Türküleri söylenecek. İnşallah dolu dolu geçireceğimiz fuar olacak. Katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Olçok: 15 Temmuz çok büyük izler bıraktı

15 Temmuz Şehitleri Anısına düzenlenen Fuara, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden şehitlerin yakınları da katıldı. Törende; 15 Temmuz’da oğluyla birlikte şehit olan Erol Olçok’un eşi Nihal Olçok, şehit aileleri adına bir konuşma yaptı.

15 Temmuz’un herkesin yüreğinde ve hayatında çok büyük izler bıraktığını belirten şehit Erol Olçok’un eşi, şehit Abdullah Tayyip Olçok’un annesi Nihal Olçok, 15 Temmuz’u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi. Nihal Olçok, “İnanın biz şehit yakınları olarak unutmamız söz konusu değil. Çünkü karşınızdaki sandalye boş artık, yanımızda uyandırdığımız bir tane evladımız eksik artık. Biz hayrihi ve hayrihi iman edenlerdeniz. Ölüm hak. Sadece bunun sonucu ile ilgileniyoruz. Bugün gururla, şerefle adlarını söylediğim zaman daha büyüdüğüm şehitlerimiz var.

Bu şehit aileleri sizin içinizdendi. Biz o köprüde sadece Allah’ın lütfu ile seçilmiş şanslı evlatlara, eşlere, kardeşlere, dostlara sahip, Allah’ın muradına nail olmuş yakınlarız. Biz onları unutmayacağız. İnşallah ahirette dünyada onlara da mahcup olmadan şu ömrü tamamlayıp, yüzümüzün akıyla Allah’ın ve Resul’ün huzuruna, muhterem Erol beyin ve Can evladım Abdullah’ımın yanına çıkmayı ben ne kadar istiyorsam, karşımda oturan herkes de o kadar istiyor. Rabbim bizi mahcup etmesin.

O akşam kim olsaydı sokağa çıkacaktı. Çıktı… Bana hep ‘dur’ demedin mi diye soruyorlar. Biz kapıyı açtık. Kelimeler kifayetsiz. Keşke yüreğimin dili olsa da konuşsa. Allah bizi bu millete, bu ümmete mahcup etmedi. Dünyadaki bütün Müslümanlar bizden çok daha fazla şey bekliyorlar. İnşallah 15 Temmuz her daim baki kalır” şeklinde duygu dolu bir konuşma yaptı.

Doğan: Malatya’nın öncülüğünü tebrik ediyorum

6.Malatya Anadolu Kitap Fuarı’nın onur konuğu olan yazar Mehmet Doğan da tören sırasında bir konuşma yaptı. Konuşmasına şehit yakınları ve gazileri selamlayarak başlayan Doğan, “Malatya Anadolu’da kitap fuarlarına öncülük etti ve onu çok sayıda ilimiz takip etti. Malatya’nın öncülüğünü tebrik etmek istiyorum. İyi ki böyle bir yol açtılar, sağ olsunlar var olsunlar” dedi.

Toplumumuzun birçok üstünlüğünün olduğunu, güçlü bir devlet ve güçlü bir millet olduğumuzu kaydeden Doğan konuşmasında şunları söyledi:

“Ama bunun arka planında yüzlerce-binlerce yıllık yazılı kültürümüz var. Yazarlarımız, şairlerimiz, edebiyatçılarımız var. Onlar olduğu için, bugüne kadar güçlü sözler söylediğimiz için kudretimiz var. Geleceğe yönelik söyleyecek sözümüz var. Bizim geçmişimiz olan, yüzbinlerce kitaba sahibiz. Geçmişimiz bu kitaplarda. Bugünümüzü kitap gibi okuyoruz ve yarınımız da kitap ile olacak. Türkiye’yi kitap ile buluşturmak, gençlerimizi kitap ile buluşturmak en başta gelen görevlerimizden birisi. Bu kitaplı geçmişimiz olmasaydı bugün biz burada olamazdık ve yarına olan yürüyüşümüzü bu kadar güçlü gerçekleştiremezdik.

Malatya kitap fuarı çok sayıda yayın evimizin ve yazarımızın katılımı ile yapılıyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da gelişerek devam edecektir.

İlk yazım 1967 yılında yayınlandığı için yazarlığımın 50. Yılında onur konuğu olarak, şeref misafiri olarak davet ettikleri için de başta sayın Büyükşehir Belediye başkanımız Ahmet Çakır olmak üzere bütün yetkililere teşekkür ediyorum.”

Yaşar: Giderek büyüyen bir etkinlik

AKP Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar da yaptığı konuşmada Kitap Fuarı’nın 6. Yılını idrak ettiğini belirterek, özetle; “Anadolu’nun ortasında, Anadolu’nun önemli geçiş noktalarından biri olan Malatya’da giderek büyüyen bir etkinlik, büyüyen bir festival ve çevresine etki edecek bir seviyeye ulaşan bir kitap fuarı. Kitabın ana gündem olduğu, ana tema olduğu, bir toplumun, insanların kitap için toplandığı bir alan, saygıdeğer bir alandır. Hatta kutsal bir alandır. Teknolojinin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde hala kitabın, kağıt ve matbaa kokusunun kendisini hissettirmesi önemli bir gerçektir. Bunun sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlayan bizim Mustafa Toprak, Süleyman Kamçı ve Vasip Şahin’den önceki valimiz Mehmet Ulvi Saran valimizi buradan hayırla yad etmemek mümkün değil. Sadece kitap fuarı için değil Film Festivali içinde.

Büyükşehir Belediyemiz de bunu her geçen gün daha da geliştirerek, büyüterek devam ettiriyor. Biz bu kitap fuarları, Film Festivali ve kültürel etkinlikleri Anadolu’nun birçok bölgesinde oluşturacağız. Yeni Türkiye haritasını kitap üzerinden, okuyanlar üzerinden tırnak içerisinde ehli kitap üzerinden oluşturacağız. Bizim bu haritaya bu disipline, kitap kokusuna, mürekkep kokusuna ihtiyacımız var. Hepinizi saygı ile selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Toprak: Okumak, insani ve dini bir yükümlülüktür

Vali Mustafa Toprak da yaptığı konuşmada okumanın ve okuyarak elde edilen bilgi dağarcığının başkalarının istifadesine sunmanın hem insani hem de dini bir yükümlülük olduğunu belirterek, insanlığın, inancın ve düşüncenin en büyük düşmanının cehalet olduğunu söyledi.

Cehaletle mücadele etmenin de ancak ve ancak okumakla ve okuyup öğrenilenlerin hayata uyarlanmasıyla mümkün olduğunu kaydeden Vali Toprak, özetle şunları söyledi:

“Asla unutulmamalıdır ki öğrenmenin ve gelişmenin insan için en kolay fakat en etkin yolu okumaktır. Gelişmiş toplumların parkta, toplu taşıma araçlarında, tatilini geçirdiği deniz kıyısında hülasa günlük hayatlarının her anında kitapla arkadaş olduklarını müşahade ederiz. Bunun tam aksine geri kalmış toplumların da okuyarak değerlendirecekleri zamanı, boş ve yararsız işlerle geçirdiklerini üzülerek tanıklık ederiz.

Medeniyetin kadim binaları olan eğitim, bilim ve sanatın temelleri kitaplarla atılmıştır. Dolayısıyla kitaptan uzaklaşmak, aslında bir anlamda medeniyetten uzaklaşmaktır; karanlığı aydınlatan kandilleri söndürmektir. Asla şüphe yoktur ki kitap adlı ilim, irfan ve hakikat kaynağıyla bağlantısını koparan toplumlar, hiçbir zaman medeniyet deryasına yelken açamayacaktır.

İnsanoğlu okumadan ne kendisini nede medeniyetini geliştirme imkanına sahip olamaz. Hele ilk emri “Oku” olan, “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu” diyerek ilmin ve cehaletin farkını ortaya koyan yüce bir dinin müntesiplerinin kitaptan uzak durması kesinlikle düşünülemez. Bu anlamda inancının gereği olarak gittiği her yere ilim, irfan ve ahlak bina eden şanlı bir neslin torunlarının, dünyanın bütün milletlerinden daha fazla kitap okuması gerektiği asla şüphe götürmemektedir.

“Oku” emri aynı zamanda medeniyetlerin güç ya da silahla değil, ilim ve irfanla kurulması gerektiği anlamına gelmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 6’ Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı münasebetiyle ilimizde ağırlayacağımız birbirinden değerli kalemlerimize, yayınevlerimizin, basın ve medya kuruluşlarımızın kıymetli temsilcilerine, kültürel etkinliklerle fuarımıza renk katacak olan sanatkarlarımıza, Malatya Büyükşehir Belediye’sine, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.’ye, organizasyonda emeği bulunan tüm kişi, kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, Aziz halkımıza, Necip Türk Milletine ve tüm insanlığa kitapla tezyin edilmiş sağlık ve esenlik dolu bir hayat diliyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.”

Tüfenkci: Takdir edilmesi gereken bir konu

Son olarak Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci bir konuşma yaptı. Konuşmasına fuarın düzenlenmesinden dolayı emeği geçen başta Malatya Valisi Mustafa Toprak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır olmak üzere herkese teşekkür ederek başlayan Bakan Tüfenkci, Fuar’ın temasının 15 Temmuz Şehitleri olmasının önemli ve ayrıca takdir edilmesi gereken bir konu olduğunu söyledi.

Tüm şehitlere rahmet dileyen Tüfenkci, “Onlar kanlarıyla memleketi bir kez daha fethettiler, bu millete bir kez daha hayat verdiler. Kılıçlarla bir memleket fethedilir. Kanlarla bir memleket kurtulur ama kalemlerimizle bir millet yaşatılır. Biz inşallah bu vatanı şehitlerimizin anısına sonsuza dek yaşatacağız. Biz insanlara hizmet etmeye devam edeceğiz.

Kitap fuarları bilgiyle, kitapla gençlerimizi, çocuklarımızı buluşturduğu için çok önemli. Sadece bilgiyle değil hikmetle de buluşturduğu için de çok önemli. Gençliğimizden beri kitap fuarları bizleri ayrı bir şekilde heyecanlandırıyordu. Çünkü çeşitli kitapevlerinde bulamadığımız yayınlarının tamamına kavuştuğumuz için seviniyorduk. Kitapları yazarlarıyla birlikte imzalattırdığımız için seviniyorduk. Yazarlarımızın bu mekânlara gelmesi, gençlerimizle buluşması ve okul çağındaki çocuklarımızla buluşması ayrı bir güzellik. Bunun içinde emeği geçenlere özellikle teşekkür ediyorum. Benzer çalışmaların çok daha artmasını canı gönülden istiyorum. Hükümet olarak da bu fuarların işlemesi noktasında, gelişmesi noktasında, özellikle kitap fuarlarının gelişmesi noktasında her türlü desteği verdiğimizi, vereceğimizi de bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum” dedi.

10.00-22.00 saatleri arasında açık

Konuşmaların ardından 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın, kurdelesi kesilerek açılışı yapıldı. Açılışın ardından törene katılanlar tarafından standlar gezildi. Açılış ile birlikte yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Kitap Fuarı, 14 Mayıs 2017 Pazar gününe kadar açık kalacak. Sabah saat 10.00’da açılacak olan Kitap Fuarı, akşam saat 22.00’ye kadar açık kalacak.

Kitap Fuarı, kurulan standların yanı sıra zengin etkinliklere de sahne olacak. Fuar etkinlikleri çerçevesinde söyleşiler, imza günleri, yazar-okul buluşmaları, gibi daha birçok organizasyonlar gerçekleştirilecek.

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