EYMS İle Adana D.Spor’un 5’inci Randevusu Bugün

TFF 1. Lig’de şampiyonluğun en güçlü adayı olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu akşam 19.00’da deplasmanda Adana Demirspor ile için şampiyonluk yolunda önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Pazar günü oynanan maçta Bandırmaspor’u 3-0 mağlup ederek liderliğe yükselen Sivasspor’dan geri almayı hedefleyen sarı kırmızılılar, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılması halinde Malatya’da oynanacak Boluspor maçında Süper Lige çıkma sevincini yaşayabilir.

Ligde son haftalara girilirken zirvede yarış heyecanı iyice kızıştı. Şampiyonluk adaylarından Eskişehirspor Cumartesi günü oynanan maçta Denizlispor’a 2-0 mağlup olarak Evkur Yeni Malatyaspor’u sevindirirken, Pazar günü oynanan karşılaşmada Sivasspor, Bandırma’yı 3-0 mağlup ederek, maç ve 1 puan fazlasıyla Evkur Yeni Malatyaspor’dan liderliği ele geçirdi.

Ligin 32. haftasında Cumartesi ve Pazar günkü maçlarda alınan sonuçlar ile bugün oynanacak maçlar şöyle:



Ligde 27 hafta zirvede kalan Evkur Yeni Malatyaspor, 57 puanla şampiyonluğun en güçlü adayları arasında yer alıyor. Sarı kırmızılılar, bugün deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılması halinde Süper Lige göz kırpmış olacak.

İKİ TAKIMIN BEŞİNCİ RANDEVUSU

Adana Demirspor ile Evkur Yeni Malatyaspor tarihlerinde daha önce 4 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 2’sini Adana Demirspor kazanırken, diğer 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

İki takım 2010-2011 sezonunda 2. Lig Play-Off müsabakasında karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 sonuçlanan karşılaşmayı Adana Demirspor penaltı atışları sonucu 4-2 kazandı.

İki takımın yolları bu kez TFF 1. Ligi’nde kesişti. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 3-1 kazanırken, ikinci yarıda Adana’da oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

TFF 1. Lig’de bu sezonun ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. Ligin ilk yarısında Malatya’daki karşılaşmada Evkur Yeni Malatyaspor’un golünü Dialiaba kaydetti.

ADANA DEMİRSPOR DÜŞÜŞTE

Ligde istikrarsız bir görüntü sergileyen Adana Demirspor, sahasında 5 maçtır kazanamazken, toplamda 4 maçtır kaybediyor.

Mavi şimşekler, sahasında oynadığı son 5 karşılaşmada Balıkesirspor’a 2-1, Giresunspor’a 2-1, Bandırmaspor’a 4-1 kaybederken, Manisaspor ile 1-1, Ümraniyespor ile de 3-3 berabere kaldı.

Adana Demirspor son 4 lig maçında Giresunspor’a 2-1, Göztepe’ye 3-2, Bandırmaspor’a 4-1, Boluspor’a 2-1 mağlup oldu.

SON HAFTALARDA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Evkur Yeni Malatyaspor ise 57 puanla şampiyonluğun en güçlü adaylarından olurken, son haftalarda aldığı sonuçlarla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Sarı kırmızılılar, TFF 1. Lig’de son 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Malatya ekibi, deplasmanda oynadığı son 3 maçta ise galibiyet yüzü göremedi. Sarı kırmızılılar, son 3 deplasman maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig’de oynadığı son 5 karşılaşmada Ümraniyespor’a 1-0, Eskişehirspor’a 2-1, Bandırmaspor’a 5-0 mağlup olurken, Göztepe’yi 1-0 yendi ve Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

SERKAN TOKAT İKİ TAKIMIN MAÇLARINI YÖNETTİ

Adana Demirspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanacak olan kader maçını Ankara Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Serkan Tokat yönetecek.

Tokat, daha önce Adana Demirspor’un 3, Evkur Yeni Malatyaspor’un ise 6 maçını yönetti. Adana Demirspor, Tokat’n yönettiği 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Tokat’ın Adana Demirspor’un yönettiği tek iç saha maçını ise mavi şimşekler kazandı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Tokat’ın yönettiği 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar, Tokat’ın yönettiği 2 deplasman maçında 1 beraberlik, 1’de mağlubiyet aldı.

MAÇI TRT SPOR YAYINLAYACAK

Adana Demirspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda oynanacak ve bu akşam 19.00’da başlayacak olan karşılaşmayı Ankara Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Serkan Tokat yönetecek. Tokat’ın yardımcılıklarını İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Yusuf Bozdoğan ile Kayseri Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Mustafa Savranlar yapacak. İzmir Bölgesi’nden B Klasman Hakemi Yiğit Arslan ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Zorlu karşılaşma TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

TFF 1. Ligde son puan durumu şöyle:

Bugün oynanacak karşılaşmalarla 32’nci haftası geride kalacak olan TFF 1. Ligi’nde son iki hafta maçları şöyle:

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com