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Malatya Haber -

Adana D.Spor- E.Yeni Malatya Maç Kadroları

Adana D.Spor- E.Yeni Malatya Maç Kadroları
  • 08.05.2017
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Evkur Yeni Malatyaspor, Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.

19.00’da başlayacak olan karşılaşma, TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak.

Karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

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