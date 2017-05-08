Darısı A Takımın Başına.. EYMS U 21 Yendi

Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımı, deplasmanda Adana Demirspor U21 takımı 2-1 yenerek, zirve yarışında önemli bir 3 puan aldı.

Aytaç Durak Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı Yakup Özhan, Ahmet Deveci, İhsan Güler hakem üçlüsü yönetti.

Sarı kırmızılılar, ilk yarının son dakikasında Furkan Yiğit’in kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Adana Demirspor, ikinci yarının 59’ncu dakikasında durumu 1-1’e getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikaları büyük bir heyecana ve çekişmeye sahne olurken, Furkan Yiğit, 90+2’nci dakikada bir kez daha sahneye çıkarak, takımını 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımı, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrıldı.

Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımı, Adana Demirspor U21 deplasmanından aldığı 3 puanla, ligdeki puanını 62’ye çıkararak, lider Boluspor’u takibini sürdürdü.

Yeni Malatya Gazetesi