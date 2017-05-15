Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Dugun
Malatya Haber -

EYMS’den Gece Süper Lig Turu

EYMS’den Gece Süper Lig Turu
  • 15.05.2017
  • 0

Evkur Yeni Malatyaspor’da Süper Lig’e çıkmanın sevinci yaşanıyor.

TFF 1. Lig’de bitime 1 hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolcular, teknik heyet ve yönetim takım otobüsüyle şehir turu atarak Süper Lig’e çıkmayı kutladı.

Boluspor maçının ardından takım otobüsüne binen Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler otobüsle şehir turu atarak Süper Lig’e çıkmayı doyasıya kutladılar. Taraftarların yoğun ilgisi altında şehir turu atan Evkur Yeni Malatyaspor takımına taraftarlar uzun süre tezahürat etti.

Otobüsün sık sık önünü kesen taraftarlar başta Teknik Direktör İrfan Buz olmak üzere futbolcular ve yönetime sevgi gösterisinde bulundu.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- iha

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."