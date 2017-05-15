EYMS’den Gece Süper Lig Turu

TRT Spikeri Güven Göktaş, Battalgazi Belediyesi ve TSYD Malatya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen söyleşide Malatya’daki spor yazarları ve muhabirlerle bir araya geldi. Göktaş, “Malatya çok sevdiğim bir şehir” dedi. TRT...