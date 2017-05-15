EYMS’den Gece Süper Lig Turu
Evkur Yeni Malatyaspor’da Süper Lig’e çıkmanın sevinci yaşanıyor.
TFF 1. Lig’de bitime 1 hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolcular, teknik heyet ve yönetim takım otobüsüyle şehir turu atarak Süper Lig’e çıkmayı kutladı.
Boluspor maçının ardından takım otobüsüne binen Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler otobüsle şehir turu atarak Süper Lig’e çıkmayı doyasıya kutladılar. Taraftarların yoğun ilgisi altında şehir turu atan Evkur Yeni Malatyaspor takımına taraftarlar uzun süre tezahürat etti.
Otobüsün sık sık önünü kesen taraftarlar başta Teknik Direktör İrfan Buz olmak üzere futbolcular ve yönetime sevgi gösterisinde bulundu.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- iha