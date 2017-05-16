Erdoğan- Trump Görüşmesi Sonrası Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “YPG/PYD terör örgütünün hangi ülke tarafından olursa olsun muhatap olarak alınması bu konuda küresel düzeyde varılan mutabakata kesinlikle uygun değildir” dedi. ABD Başkanı Donald Trump, “Türk halkını terörle mücadelede destekliyoruz. Türkiye’yi PKK ve DEAŞ’a karşı destekliyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da yapılan ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, yaptığı konuşmada, ABD-Türkiye ilişkilerinin sağlamlığına vurgu yaparak, “ABD-Türkiye uzun yıllardan beri dost-müttefik ilişki içersindeydi. Türkiye komünizme karşı ABD’li askerlerin yanında yer aldı” dedi.

“Türkiye’yi PKK ve DEAŞ’a karşı destekliyoruz”

Trump, terörle mücadele konusunda, “Türkiye liderliğinde, Suriye’de engellenen ölümleri memnuniyetle karşılıyoruz. Terörle mücadelede beraber çalışmalıyız. Türk halkını terörle mücadelede destekliyoruz. Türkiye’yi PKK ve DEAŞ’a karşı destekliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına Trump’ı seçimleri kazanmasından ötürü tebrik ederek başladı. Erdoğan, “Görüşmemizde, köklü, stratejik, ortaklığa dayanan ikili ilişkileri ele aldık. İlişkilerimizi güçlü tutmamız, karşılıklı barış ve istikrar için önemli. Bölgemizin geçtiği çalkantılı dönemde ikili ilişkiler her zamankinden daha da çok önem kazandı” dedi.

“YPG/PYD’’nin muhattap alınması mutabakata uygun değil”

“Terör örgütü DEAŞ’a karşı müşterek dayanışma göstermeliyiz” diyen Erdoğan, “Ortak geleceğimizi tehdit eden terör örgütleriyle ayrım yapmadan mücadele etmede kararlıyız” diyen Erdoğan, Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine yer yoktur. Özellikle YPG/PYD terör örgütünün hangi ülke tarafından olursa olsun muhatap olarak alınması bu konuda küresel düzeyde varılan mutabakata kesinlikle uygun değildir. Aynı şekilde terör örgütlerinin faaliyetlerinin bahane ederek, bölgenin inanç ve etnik yapısını değiştirmek isteyenlere de izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

“FETÖ konusundaki beklentilerimizi de açıkça ifade ettim”

“Sayın Başkan’a 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ terör örgütü konusundaki beklentilerimizi de açıkça ifade ettim. Suriye ve Irak’ta atabileceğimiz ortak adımları değerlendirdik” şeklinde konuştu.

Erdoğan, “Sayın Trump’ın seçim zaferi Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgede umutların filizlenmesine sebep oldu. Biz yeni ABD yönetimimin bu umutları boşa çıkarmayacağını biliyoruz” dedi.

Ortak basın toplantısının ardından Trump ve Erdoğan, Beyaz Saray’da heyetler arası görüşmeye katıldı.

Washington, iha