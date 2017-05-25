Yangında 2 Kadın Dumandan Zehirlendi

Malatya’da bir evde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tandoğan Mahallesi Gülizar Sokakta bulunan bir evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yatak odası ve kilerde başlayan yangın kısa sürede büyürken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın kısa sürede diğer odalara sıçramadan kontrol altına alınırken dumandan etkilenen 2 kadına olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.

Hayati tehlikeleri bulunmayan 2 kişi hastaneye götürülürken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

iha