’21 Sektör Desteklenecek’

AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Başbakanın açıkladığı teşvik paketine göre Malatya’da önemli desteklerin sağlanacağını, Malatya’nın “en geri kalmış” bölge olan dördüncü bölgede yeraldığını bildirdi.

Çalık, konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

“Sayın Başbakanımız tarafından açıklanan teşvik paketinde Malatya’ya önemli destekler sağlanacak.

Teşvikler açısından Türkiye dört bölgeye ayrılmıştır. Birinci bölge en gelişmiş bölge, dördüncü bölge de en geri kalmış bölge olarak belirlenmiştir. Malatya dördüncü bölgede yer almaktadır. Diğer bir ifade ile en fazla teşvik alacak olan bölge konumundadır.

Malatya’da desteklenecek sektörler aşağıda sunulmuştur.

1) Ağaç ve mantar ürünleri imalatı

2) Ahşap mobilya imalatı

3) Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil

4) Bavul, el çantası vb. ile saraçlık ve koşum takımı imalatı ve ayakkabı imalatı

5) Deri giyim eşyası imalatı

6) Eğitim hizmetleri (yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)

7) Gıda ürünleri ve içecek imalatı (öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta, nişastalı ürünler ve hazır hayvan yemleri imalatı hariç)

8) Hayvancılıkla entegre işleme tesisleri yatırımları

9) Giyim eşyası imalatı

10) Madencilik yatırımları (AKÇT kapsamı ürünler hariç)

11) Başka Yerde Sınıflandırılmamış (B.Y.S.) Makine ve Teçhizat İmalatı

12) B.Y.S. Elektrikli Makine ve Cihazları İmalatı

13) Metal eşya

14) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; sadece çimento,beton veya suni taştan inşaat amaçlı prefabrik yapı elemanları

15) Oteller (konaklama tesisleri)

16) Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı (iç ve dış lastik imalatı hariç)

17) Sağlık işleri; hastane hizmetleri, tıp ve dişçilikle ilgili uygulama faaliyetleri

18) Soğuk hava deposu hizmetleri

19) Tekstil boya-terbiye yatırımları/aprelenmesi

20) Tahıl ambarlama hizmetleri

21) Tehlikeli atık geri kazanım ve bertaraf tesisleri

Sağlanacak Destekler:

1) İndirimli Kurumlar Vergisi

*Yatırıma Katkı Oranı yüzde 60

*Uygulanacak Kurumlar vergisi oranı yüzde 2 (Girişimci yapmış olduğu yatırımdan elde edeceği net karı toplam yatırım tutarının yüzde 60’ina varıncaya kadar kurumlar vergisini yüzde 20 yerine yüzde 2 olarak ödeyecektir)

2) SSK Primi İşveren hissesinin tamamının (asgari ücret üzerinden) Hazine tarafından karşılanma süresi 7 yıl olacaktır.

3) Faiz Desteği (sabit yatırım tutarının azami yüzde 70’ine faiz desteği uygulanacaktır.) Yatırımcının bankadan almış olduğu kredi faizinin 5 puanı devlet tarafından ödenecektir.

4) Büyük proje yatırımları ile bölgesel ve sektörel olarak desteklenecek yatırımlara karşılıksız yatırım yeri tahsis edilecektir.

İstihdama Yönelik (aktif işgücü programları) Uygulanacak Programlar:

1) Kısa sureli geçici istihdam programı: Okul hastane vb sağlık kuruluşlarındaki bakım ve onarım işleri, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü, çevre düzenlemesi, arazi ıslahı, park ve bahçe düzenlemesi alanlarında kısa sureli eleman istihdamı proje karşılığında sağlanacaktır. (Program kapsamında 120 bin işsizimize doğrudan istihdam olanağı sağlanacaktır.)

Bu çerçevede Valiliğimiz, İl Özel İdaremiz ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarımız bu çerçevede çok sayıda proje üretmeli ve ilimizdeki istihdam sorununun çözümüne yönelik destek sağlamak adına çalışmalarla destek vermelidir.

2) İş-Kur meslek ve beceri kazandırmaya yönelik eğitim programları düzenleyecek ve her bir katılımcıya günlük 15 lira ödeme yapacaktır. (Bu program kapsamında Türkiye genelinde 200 bin işsizimize eğitim sağlanacaktır.)

3) Kişilere girişimcilik eğitimi ve danışmanlığı verilecektir. (Eğitim sonucunda, KOSGEB kriterleri çerçevesinde sunulacak projelere KOSGEB tarafından 4.000 TL hibe (karşılıksız) destek verilecektir.)

4) Stajyerlere destek sağlanacak.

Meslek lisesi, dengi ve üstü eğitim kurumları mezunları stajyer olarak çalışmaları halinde 6 ay süreyle günlük 15 lira destek alacaklardır.

5) İs yerlerimiz mevcut istihdama ilave istihdam sağlamaları halinde sigorta primi isçi ve işveren payları devlet tarafından ödenecektir. (Başvuru süresi 2009 sonunda sona erecektir.)

Yeni teşviklerle Malatyamızı daha ilerilere taşıyabilmek adına değerlendirilmesi gereken son derece önemli bir dönem başlamıştır. Bu çerçevede tek bir ses tek bir nefes olarak Malatyamıza yararlı olabilecek projeler üretebilmek adına ortak aklı harekete geçirip, Hükümetimizce sunulan fırsatlardan en iyi şekilde yararlanabilmenin gayreti içerisinde olacağız. Bu vesileyle buradan tüm hemşehrilerime çağrıda bulunarak Malatyamız için çalışmaya davet ediyorum. Ümit ediyorum ki sunulan bu imkanlar çerçevesinde arzu ettiğimiz kalkınmış, modern Malatyayı çok kısa sürede inşa etme imkanımız olacaktır.”