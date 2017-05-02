22 Mahalleye 71.5 Milyonluk İçme Suyu Hattı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Merkez Battalgazi ve Yeşilyurt İlçelerinde Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmaları kapsamında 71,5 milyon TL maliyetinde 262,6 km uzunluğunda içmesuyu hattı çalışması devam ediyor.

Özdemir: Malatya’yı 83 bölgeye ayırdık

Malatya merkezini 83 Ölçülebilir Alt Bölgeye ayırdıklarını belirten MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir: “2016 yılında yatırımı başlanan ve yakın zamanda tamamlanan Çavuşoğlu, Salköprü, Aşağıbağlar, Tandoğan, Fırat, Çöşnük, Başharık ve Hasanvarol Mahallelerinde, Ölçülebilir Alt Bölge yatırımımız kapsamında içmesuyu hattı döşeme çalışmaları tamamlandı. Bu mahallelerde toplam maliyeti 20,8 milyon TL olan 86,6 km içmesuyu hat çalışmasını bitirerek sistemi devreye aldık. Turgut Özal, Zaviye, Hacıabdi, Şeyhbayram mahallelerinde ise Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmalarına 2016 yılında başlandı ve halen devam etmektedir. Söz konusu yatırımların maliyeti 9,1 milyon TL olup 41 km’lik içmesuyu hattı çalışması devam etmektedir. Yakınca, Bostanbaşı, Abdulgaffar, Şeyhbayram, İnönü, Seyran, Eskimalatya, Hamidiye, Mollakasım, Hıroğlu mahallelerinde 2017 yılı itibariyle Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) yatırım çalışmalarına başlanıldı. Yeni yapımına başlanılan Ölçülebilir Alt Bölge yatırımının toplam maliyeti 41,6 Milyon TL olup 135 Km’lik içmesuyu hattı yapılacaktır. Şuan Malatya genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Malatyamız ölçülebilir bir içmesuyu alt yapısına kavuşmuş olacak” dedi.

Konak Mahallesinin Ölçülebilir Alt Bölge İhalesi Yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından Konak mahallesinde hayata geçirilecek Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) yapım işi ihalesi gerçekleştirildi. 5 firmanın teklif sunduğu proje kapsamında Konak mahallesine 21,6 km’lik içmesuyu hattı, 1.125 abone bağlantısı,16 adet yangın hidrantı ve 1 adet debimetri odası inşa edilecek.

MASKİ Genel Müdürlük binasında yapılan İhaleye 5 firma teklif sundu. Komisyonun gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra Konak Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) yatırımı çalışmaları başlayacaktır.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com