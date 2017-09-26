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Malatya Haber -

EYMS Karabük Galibiyetiyle 2 Sıra Üste Çıktı

EYMS Karabük Galibiyetiyle 2 Sıra Üste Çıktı
  • 26.09.2017
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Süper Lig’de 6’ncı hafta maçları, Pazartesi akşamı Antalya’da oynanan ve ev sahibi takımın 3-0 kazandığı Antalyaspor- Osmanlıspor karşılaşması ile tamamlandı.

Haftaya 13. sırada giren Evkur Yeni Malatyaspor, Pazar günü Kardemir Karabükspor karşısında elde ettiği 4-2’lik galibiyetle puanını 7’ye yükseltti ve 6’ncı haftayı 11. sırada kapattı. Lider Galatasaray ise deplasmanda elde ettiği galibiyetle puanını 16’ya yükselterek, haftayı Fenerbahçe mağlubiyetiyle bitiren ikinci sıradaki Beşiktaş’a 3 puan fark yaptı.

TOPLU SONUÇLAR VE PUAN CETVELİ..
Süper Ligin 6’ncı haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Bu sonuçların ardından ligde puan sıralaması şöyle gerçekleşti:

Süper Lig Puan Cetveli

7. HAFTA MAÇLARI..
Ligin 7’nci haftasında, Evkur Yeni Malatyaspor 1 Ekim Pazar günü kendi sahasında Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

7’nci haftanın maç programı şöyle:

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

FOTO: EYMS’nin Karabük karşısına çıkan kadrosunun bir bölümü seremonide

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