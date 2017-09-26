EYMS Karabük Galibiyetiyle 2 Sıra Üste Çıktı

Evkur Yeni Malatyasporun forvet oyuncusu Adem Büyük, ihtiyaçları olan bir galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını ifade etti. 4-2 kazandıkları Kardemir Karabükspor maçında EYMS’nin gollerinden birini de kaydeden Büyük, “İyi mücadele...