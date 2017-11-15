Otomobil Aniden Alev Aldı
Otomobil hareket halindeyken motor bölümünden yanmaya başladı. Bir anda alev topuna dönen otomobildeki yangın, kısa sürede gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Çevre Yolu İstasyon Virajı civarı Dede Korkut Parkı’nın yakınlarında meydana geldi.Ankara yönüne gitmekte olanİsmail A. yönetimindeki 44 NY 352 plakalı otomobilin motor bölümünde alevler yükselmeye başlayınca, sürücü aracı yolun kenarına park etti ve itfaiyeyi aradı.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yangını söndürdü. İtfaiye ekiplerinin çalışması esnasında yolda bir süre trafik akışı durduruldu.
Otomobilde maddi hasar oluştu.
malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi
FOTOĞRAFLAR: Serkan BEYDAĞI
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Yangın tüpü sürekli lazım olmaz ömürde belki bir defa lazım olur eğer yoksa geçmiş olsun.
Yangın tüpü olanda kullanmayı bilmiyor..Tüm şoförlerin İlkyardım kursuna alınması lazım.. Gerçekten hayat kurtarıyor..
yokmuymuş kimsede yangın tüpü. muayene den geçince araçtan çıkarıyor millet heralde