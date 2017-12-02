“İlk Görev Yerim Malatya Oldu”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve Eşi Gönül Toçoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı Sakarya Şubesi’nin düzenlediği ‘Gençlik ve Aile’ söyleşilerinin bu ayki konuğu oldu.

Sakarya Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen programda Toçoğlu çifti katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı. Programın açılış konuşmasını yapan TÜGVA Sakarya Şube Başkanı Fatih Yahşi, Toçoğlu’na gösterdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Ailenin günlük meselelerden sığınacak liman olduğunu ifade eden Başkan Toçoğlu, “Siyasi hayatımız boyunca çok hareketli zamanlar yaşadık. Siyasetin bu hareketliliği gereği ailemize, eşimize, çocuklarımıza ayırdığımız vakitler bazen sınırlı oluyordu. Ancak hanımefendinin ve çocuklarımın gösterdikleri sabır bugünlere ulaşmamızdaki en büyük etken. Her zaman başarının sırrının aile saadetinde olduğunu ifade ediyorum. Sizler de bunu aklınızdan çıkarmayın. 1980 yılının Eylül ayında evlendim. Kısa süre sonra ülkede darbe oldu. Öğretmenlik mesleğinde olduğum için o dönem bir süre atanamamıştım. Daha sonra ilk görev yerim Malatya Hekimhan oldu. Evliliğimizin ilk yılları Hekimhan’da geçti. 15 ay sonra tekrar Adapazarı’na döndük. Daha sonra Ankara’ya tayinimiz çıktı. Herkesin yaşadığı gibi bir hayata sahiptik. Hamdolsun 37 yılı geride bırakarak bugünlere geldik.Siyaset, birtakım hesaplarla değil, ideallerle yapılır. Tabii ilk etapta bir düşünce safhası geçiriyorsunuz. Ancak biraz insan yapısıyla ilgili bir durum. İş tutuşunuz, iş yapma biçiminiz, insanlarla olan ilişkiniz, idealleriniz çok önemli bir yer tutuyor. Bir şekilde ön plana çıkıyorsunuz. Siyasete atılmadan önce Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde fakülte sekreterliği görev yapıyordum. O dönem Fazilet Partisi’nden bir teklif gelmişti. O zamanlar üstlendiğimiz misyon gereği teklifi kabul ettik. Seçime girdik, kazandık ve bugünlere kadar geldik. Siyaset sayesinde insanlara hizmet etme şansı yakaladık. İnsanlara hizmet ediyor olmak gerçekten ayrı bir keyif” dedi.

“Gençler 15 Temmuz’da dik durdu”

Genç nesil ile ilgili değerlendirmelerini paylaşan Başkan Toçoğlu, “Yetiştiğim dönemde zamanın şartları insanları bir şeyler yapmaya zorluyordu. Bugün durum biraz daha farklı. AK Parti iktidarıyla birlikte gençlerimiz çok özgür bir şekilde hareket edebiliyor. Gençlerimize hep tavsiye ettiğim konu, iyilik hareketi içerisinde olmalarıdır. Yakın zamanda ülkemiz 15 Temmuz gibi bir hadise yaşadı. O günlerde gençlerimizin duruşunu yakından gördük. Ülkemizin gençliği için ben karamsar değilim. İnşallah daha da iyi olacaktır” diye konuştu.

Sakarya, iha