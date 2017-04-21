23 Nisan Spor Salonunda Kutlanacak

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 97.Yıldönümü düzenlenecek törenlerle kutlanacak.

23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yıldönümü olarak her yıl kullanmakta olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 97.Yıldönümü nedeniyle Malatya’da düzenlenecek olan kutlama programı şöyle:

“Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri 23 Nisan 2017 Cumartesi günü saat 08.00’de başlayıp, saat 24.00’de sona erecektir. Tüm resmi ve özel kurumlar 22 Nisan 2017 Cumartesi günü saat 16.00’dan itibaren binalarını Şanlı Bayrağımızla donatacaklardır.

A.ÇELENK SUNMA TÖRENİ (09.00 )

1.23 Nisan 2017 Pazar günü saat 08.45’de yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi Atatürk Anıtı önünde hazır bulundurulacaktır.

2.Saat: 08.45’de Çelenk sunma törenine Bayrak ve Flamaları İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzde bulunan Ortaokulların Müdürleri ve aynı okullardan bir öğretmen nezaretinde Bayrak ve flamaları taşıyan öğrenciler Atatürk Anıtı önündeki yerlerini almış olacaklardır.

3.Çelenk saat: 09.00’da tören sunucusunun daveti ile İl Milli Eğitim Müdürü tarafından Atatürk Anıtına sunulacak, müteakiben Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile Bayrak göndere çekilecektir.

B.ÖĞRENCİ GRUBUNUN KABULÜ ( 09.30)

Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Makamları 23 Nisan 2017 Pazar günü Saat: 09,30 itibaren öğrenciler tarafından ziyaret edilecek ve ilgili makamlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tespit edilen öğrencilerce sembolik olarak devralınacaktır.

C.KUTLAMA TÖRENİ (10.00)

a) Şenlik Yürüyüşü (Yürüyüşe Öğrenci Grupları katılacaktır) ( Saat: 09.15 )

b) Atatürk Spor Salonunda Yapılacak Kutlama Programı ( Saat: 10.00 )

1. Törene katılan öğrenciler ile halkımız tarafından İstiklal Marşı söylenecektir.

2. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşmayı İl Milli Eğitim Müdürü yapacaktır.

3. Günün anlamı ile ilgili şiirler okunacaktır.

4. Gösteriler ve Halkoyunları.”

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