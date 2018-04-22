23 Nisan.. Staddan Salona Şimdi İlkokul Bahçesine!.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Pazarzesi günü Malatya’da da kutlanacak. Uzun süre İnönü Stadyumu’nda kutlanan, son birkaç yıldır Atatürk Spor Salonu’ndaki programla kutlanması tercih edilen bayram, bu yıl Begüm Kartal İlkokulu’nda, yağış olduğu takdirde ise Vali Galip Demirel Orta Okulu Spor Salonu’nda yapılacak.

Başkanlık sistemi ile birlikte yeni dönemde yetki ve sorumlulukları azaltılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920’de açılışının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anıldığı kutlamaların 98. yıldönümü yıldönümünde, ‘daha düşük’ profilde bir kutlama programı hazırlandığı dikkat çekti.

Valilikten kutlama programıyla ilgili verilen bilgi şöyle:

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 05 Mayıs 2012 Cumartesi günü 28283 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “ Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli kurtuluş Günlerinde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği’’nin 5.Maddesi uyarınca kutlanacaktır. Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri 23 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 08.00’de başlayıp, saat 24.00’de sona erecektir. Tüm resmi ve özel kurumlar 22 Nisan 2017 Pazar günü saat 16.00’dan itibaren binalarını Şanlı Bayrağımızla donatacaklardır.

A. ÇELENK SUNMA TÖRENİ (09.00 )

1. 23 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 08.45’de yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi Atatürk Anıtı önünde hazır bulundurulacaktır.

2. Saat: 08.45’de Çelenk sunma törenine Bayrak ve Flamaları İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzde bulunan Ortaokulların Müdürleri ve aynı okullardan bir öğretmen nezaretinde Bayrak ve flamaları taşıyan öğrenciler Atatürk Anıtı önündeki yerlerini almış olacaklardır.

3. Çelenk saat: 09.00’da tören sunucusunun daveti ile İl Milli Eğitim Müdürü tarafından Atatürk Anıtına sunulacak, müteakiben Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile Bayrak göndere çekilecektir.

4. Atatürk Anıtına sunulacak Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi Özel İdare İlkokulundan bir bayan bir erkek öğretmen tarafından taşınacak ve çelenk sunulurken İl Milli Eğitim Müdürüne aynı okuldan üç kız ve üç erkek öğrenci refakat edecektir.

B. ÖĞRENCİ GRUBUNUN KABULÜ ( 09.45 )

1. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Makamları 23 Nisan 2018 Pazartesi günü saat: 09.30 itibariyle öğrenciler tarafından ziyaret edilecek ve ilgili makamlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tespit edilen öğrencilerce sembolik olarak devralınacaktır.

a) Sayın Valimizi Battalgazi 2. Hasan Varol İlkokulu’ndan öğrenci Kerem BULUŞ ile Öğretmen Türkan YETKİN Saat 09.45 te makamında ziyaret edecek ve öğrenci valilik görevini sembolik olarak devralacaktır.

b) Sayın Garnizon Komutanımızı Yeşilyurt Barguzu Ortaokulu’ndan öğrenci Yazel TİTİZ ile Öğretmen Fatih ÇİÇEKLİ Saat 09.30 da makamında ziyaret edecek ve öğrenci Garnizon Komutanlığı görevini sembolik olarak devralacaktır.

c) Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı Battalgazi Hacı İbrahim Işık İlkokulu’ndan öğrenci Kevser BUCAK ile Öğretmen Emine KANMAZ Saat 09.30 da makamında ziyaret edecek ve öğrenci Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sembolik olarak devralacaktır.

d) Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüzü Yeşilyurt Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu’ndan öğrenci Zeynep BERBER ile Öğretmen Zeynep KILIÇ Saat 08.30 da makamında ziyaret edecek ve öğrenci İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini sembolik olarak devralacaktır.

C. KUTLAMA TÖRENİ (10.15)

Yeşilyurt Begüm Kartal İlkokulunda Yapılacak Kutlama Programı ( Saat : 10.15 )

1.Törene katılan öğrenciler ile halkımız tarafından İstiklal Marşı söylenecektir.

2.Günün anlam ve önemini belirten bir konuşmayı İl Milli Eğitim Müdürü yapacaktır.

3.Günün anlamı ile ilgili şiirler okunacaktır.

4. Gösteriler ve Halkoyunları.

Not: Havanın yağışlı olması halinde 23 Nisan Kutlama Programı aynı saatte Vali Galip Demirel Orta Okulu Spor Salonunda yapılacaktır.”

Bülten- malatyahaber.com

ARŞİV FOTO: 23 Nisan 1920’de TBMM’nin Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından açılışı