“Daha Duyarlı ve Saygılı Olmalıyız”

Yeşilyurt Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen ‘Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok’ özel programında engelli vatandaşlara 15 adet akülü, beş adet manuel engelli araç ile iki adet işitme cihazı hediye edildi.

Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak adına birçok faaliyette bulunan Yeşilyurt Belediyesi tarafından 3,5 yıl içerisinde düzenlenen etkinliklerde toplam 60 adet Engelli Aracı ile sekiz adet işitme cihazı ile protez kol hediye edildi.

“ENGELLİLERE KARŞI DAHA DUYARLI VE SAYGILI OLMALIYIZ”

Okunan Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinin yer aldığı sinevizyon gösterisinden sonra etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün engelli vatandaşların sorunlarına ve ihtiyaçlarına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak açısından önemli bir tarih olduğunu ifade etti.

‘Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok’ özel programına katılan bütün misafirlerine teşekkürlerini sunan Belediye Başkanı Polat, “Engelleri öncelikle zihnimizde kaldırmalıyız. Engelli kardeşlerimizin bizlerden beklediği sevgi ve saygıdır. Engelli kardeşlerimizi topluma kazandırmak, katılımcı ve üreten insanlar haline getirmek, sorunlarına sahip çıkmak, doğru ve kalıcı çözümler üretmek öncelikli hizmetlerimiz arasındadır. Asıl engel bedenlerde değil, zihinlerdedir. Engelli olduğu için hiç kimse toplumdan dışlanmamalı, aksine engelinden dolayı hiçbir olanaktan yoksun kalmamasına özen gösterilmeli, onlara sevgiyle kucak açılmalıdır. Bu nedenle toplumumuzun birer parçası olan engelli bireylerimiz için daha duyarlı ve bilinç düzeyi yüksek bir toplum olmalı, bunun için gayret göstermeliyiz. Engellerin kaldırıldığı bir dünya temennisi ile tüm engelli bireylerimizin bu özel günlerini tebrik ediyor; aileleri ve sevdikleriyle sağlıklı bir yaşam ve engelsiz bir dünya dileyerek saygı ve sevgilerimi sunuyorum” diye konuştu.

“ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİ GÖSTERİR”

Belediye olarak gerçekleştirdikleri ve yapacakları tüm hizmetlerde engelli vatandaşların düşünüldüğünü ve projelerin bu yönde geliştirildiğini aktaran Başkan Polat,“Bir toplumdaki engellilerin iş ve sosyal hayata katılma oranları o toplumların olgunluk ve gelişmişlik seviyesini göstermektedir. 2002 yılından beri iktidarda olan AK Partinin gerek merkezi yönetimi gerekse de yerel yönetimlerin temel gayesi milletimize daha fazla hizmet etmektir. Malatya’da ise Büyükşehir statüsüne geçmesinden sonra kentimizin sorunları hızlı ve kalıcı çözümlerle giderilirken, şehrin yarısını temsil eden Yeşilyurt Belediyesi olarak bu milletin hizmetinde 7/24 esasıyla çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Sosyal Belediyecilik hizmetlerimize bu sürede ciddi önem verdik. Yaşlılarımıza hizmet götürdüğümüz ‘Bâştacı’, yetim ve öksüzlerimizin isteklerine yerine getirdiğimiz, Cumhurbaşkanımız tarafından ödüle layık görülen ‘Keşke’ projelerimiz başta olmak üzere toplum tüm kesimlerine eşit seviyede hizmet götürmenin onurunu yaşıyoruz. AK Partili olmak bu milletin hizmetinde olmak demektir. İlçemizdeki fakir fukaranın, garip gurebanın, yolda kalanların, kimsesizlerin kimsesi olduk. Halkımızın iyi ve kötü günlerinde hep yanlarında yer alıyoruz. Belediye olarak engelli çocuk ve yetişkinleri, engeli olmayan diğer insanlarla ayrıştırarak değil, birleştirecek bir yaklaşımla hizmetler üretmeye önem veriyoruz. ‘Engelsiz Park’ projemizi tamamladık, en yakın zamanda hizmete sunacağız. Sokaklarımızdaki yürüyüş yollarının engellilere göre ayarlanması, parklarda engelli aletlerin daha fazla olması gibi hizmetlerin uygulamaya geçmesine önem veriyoruz. Bugünde 20 adet engelli araç ile iki adet işitme cihazını kendilerine hediye edeceğiz. 3,5 yıl içerisinde düzenlediğimiz etkinliklerde engelli kardeşlerimize toplam 60 adet engelli araç ve sekiz adet işitme cihazı ile protez kol hediye etmiş oluyoruz, güzel günlerde kullanılmasını temenni ediyorum, hayırlı olsun.Engelli bireylerimizi toplumdan soyutlamadan sosyalleşmesine imkân tanımak adına sosyal sorumluluk projelerimize ve yatırımlarımıza devam edeceğiz.” diye konuştu.

“YEŞİLYURT İLÇESİNDEKİ HİZMETLER GÖZ DOLDURUYOR”

Yeşilyurt Belediyesinin sosyal belediyecilik hizmetlerinde sürekli fark oluşturduğunu ifade eden AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kâhtalı, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Yeşilyurt Belediyesinin düzenlediği çok anlamlı bir etkinlikte yer almanın gururunu yaşıyoruz. Bizler engelsiz bir hayatı oluşturmak için gayret gösteren sorumlu insanlarız, bunun içinde Yeşilyurt Belediyesinin kendi hizmet bölgesinde yapmış olduğu gerek fiziki yatırımlar gerekse de insan odaklı hizmetler göz doldururken, partimiz ve bizleri onurlandıran bizi mutlu eden çalışmalarından dolayı Başkanımızı ve ekibini kutluyorum” diye konuştu.

“ÖNEMLİ DÜZENLEMELER YAPILDI”

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin’de konuşmasında 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı.

Engelsiz bir yaşam için engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak hizmetlerinden dolayı Yeşilyurt Belediyesini tebrik eden Milletvekili Şahin, “2002 yılında iktidara gelen AK Parti ile birlikte tüm milletimizi kapsayan, özlenen ve hayal edilen birçok hizmeti hayata geçirmenin onurunu yaşıyoruz. Engelli kardeşlerimizin yaşadıkları zorlukların bertaraf edilmesi için bu süre zarfı içerisinde önemli düzenlemeler yapıldı. Bu ülkeye hayatını adayan, yaşlısından gencine, engellisinden sağlıklı olanlarına, fakirinden zengine herkesin lideri olan Recep Tayyip Erdoğan’ın iş başına gelmesiyle birlikte bir çok sıkıntının çözüme kavuştuğuna şahit oldu. Bir zamanlar evlerine kapanan, adeta hapis hayatı yaşayan kardeşlerimizin, büyüklerimizin zorunlu ihtiyaçlarının tedarik etmelerine yardımcı olmak adına yasal düzenlemelere büyük önem verildi. Bizden önceki dönemlerde eve gelen misafirin yanına çıkarılmakta tereddüt edilen yavrularımız şimdi Rehabilitasyon merkezilerimizde, okullarımızdaki aldıkları eğitimlerle toplumsal hayata katılma yolunda önemli mesafeler aldılar, bunun yanı sıra kaldırımlarımız, yürüyüş alanları, park alanları engellilere yönelik tasarlanıyor. Engelli vatandaşlarımızın Devlet Kurumlarında çalışmalarını sağlayacak düzenlemeler yapıldı. Özellikle engelli çocukları olan ailelerin üzerlerindeki yükü hafifletmek adına maddi ve manevi anlamda destekler yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Anne ve babaların göstermiş olduğu o sabır ve metaneti saygıyla karşılarken, devletimizin şefkatli elinin bu ailelere uzatmak adına yoğun bir mücadele vermekteyiz. Malatya’nın büyükşehir statüsüne geçmesiyle birlikte gerek Büyükşehir Belediyemiz gerekse de Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyelerimiz yaptıkları hizmetlerde engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorun ve sıkıntıları bertaraf edilmesine yönelik düzenlemelere öncelik tanınmıştır. Bugünkü etkinlikte bizleri engelli kardeşlerimizle bir araya getiren Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a teşekkür ediyorum. Milletvekilleri olarak sizlerin yanınızdayız, her türlü sıkıntı ve sorunuzu bize rahatça iletebilirsiniz, bizlerde sorunların çözümü için elimizden geleni yaparız.”şeklinde konuştu.

20 ADET ENGELLİ ARACI VE İKİ ADET İŞİTME CİHAZI HEDİYE EDİLDİ

Konuşmaların ardından engelli vatandaşların sosyal yaşama daha fazla katılmalarını sağlamak adına 15 adet akülü, beş adet manuel engelli araç ile iki adet işitme cihazı hediye edilirken, Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın 3,5 yıllık hizmet döneminde toplam 60 adet Engelli Aracı, sekiz adette işitme cihazı ve protez kol engelli vatandaşlara teslim edilmiş oldu.

‘MALATYA MALATYA’ TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ

Engelli vatandaşlar ve ailelerine Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çiçek ve hediye paketleri takdim edilirken, Yeşilyurt Belediyesi Gençlik Korosu tarafından gerçekleşen müzik dinletisi sırasında davetliler gönüllerince eğlendi. Hasan Koç isimli engelli vatandaşın müzik dinletisi sırasında sahneye çıkıp şarkı söylemesi herkesi neşelendirdi. Sahneye davet edilen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Hasan Koç ile birlikte ‘ Malatya Malatya’ Türküsünü söyledi.

Engelli vatandaşlarda ilçe genelinde engellilere yönelik hizmetlerin yanı sıra düzenlenen etkinlik ve hediyelerden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundular.

‘Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok’ özel programına; AKP Milletvekili Mustafa Şahin, AKP İl Başkanı Hakan Kâhtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AKP Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Sivil Toplum ve Meslek Örgütlerinin Başkanları, Mahalle Muhtarları, engelli vatandaşlar ve aileleri ile yerel ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bülten- malatyahaber.com