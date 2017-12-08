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Malatya Haber -

FETÖ’den 10 Gözaltı

FETÖ’den 10 Gözaltı
  • 08.12.2017
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Malatya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda biri TÖTM’de doktor 10 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince Malatya’da 8, Trabzon ve Kahramanmaraş’ta ise 1’er  olmak üzere toplam 10 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Aralarında halen kamu görevi yürüten 1 hemşire, 1 İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde doktor, 3 öğretmen ve 1 mühendis ile  kamu görevinde iken ihraç edilen 1 eski belediye çalışanı,1 polis memuru ile 2 ev hanımından  oluşan 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, Malatya Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesine getirilerek haklarındaki soruşturmaya başlanıldı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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