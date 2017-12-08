FETÖ’den 10 Gözaltı

Malatya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda biri TÖTM’de doktor 10 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince Malatya’da 8, Trabzon ve Kahramanmaraş’ta ise 1’er olmak üzere toplam 10 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Aralarında halen kamu görevi yürüten 1 hemşire, 1 İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde doktor, 3 öğretmen ve 1 mühendis ile kamu görevinde iken ihraç edilen 1 eski belediye çalışanı,1 polis memuru ile 2 ev hanımından oluşan 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, Malatya Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesine getirilerek haklarındaki soruşturmaya başlanıldı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com