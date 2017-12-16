Vali İki İlçede Sorun Dinledi

Malatya Valisi Ali Kaban, Akçadağ ve Yazıhan ilçelerinde yaptığı toplantılarda, sorun ve istekler ile çözüm önerileri hakkında yetkililerden ve muhtarlardan bilgi aldı.

AKÇADAĞ’DA

Vali Ali Kaban, Akçadağ ilçesinde başta genel güvenlik ve asayiş konuları olmak üzere ilçedeki yatırım çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon, elektrik, meralar, ağaçlandırma ile eğitim ve sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya İlçe Kaymakamı Serdar Demirhan, İlçe Belediye Başkanı Ali Kazgan, İl Jandarma Komutanı J. Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Defterdarlık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Fedaş-Aksa Müessese Müdürlüğü, DSİ 92. Şube Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve Karayolları 81. Şube Şefliği Yetkilileri, Mahalle Muhtarları, Siyasi Parti Temsilcileri ve Kanaat Önderleri katıldı.

Vali Kaban yaptığı konuşmasında, “Bugün burada Akçadağ’ımızın özellikle Devletimizin en uç noktalarına ulaşabilen Muhtarlarımızın bizimle insanımız arasındaki bağını kurma noktasında bize ileteceklerini dinlemek üzere sizlerle buluşmak üzere geldik. Çalışma arkadaşlarımla bu vesileyle birlikte sizi dinleyeceğiz. Bu anlamda öncelikle sorularımız, sorunlarımız gündeme gelecek sonrada sizlerin dilek temenniler noktasında ileteceklerinizi toplantı sonunda iletebilirsiniz” dedi.

Toplantıda mahalle muhtarları sorun, talep ve önerilerini iletirken toplantının sonunda ilgili daire müdürleri de muhtarların sorun ve taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

YAZIHAN’DA..

Vali Ali Kaban, Yazıhan ilçesinde de muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile toplantı yaptı.

İlçenin sorunları müzakere edilerek talepler ve sorunlar dinlendi ve çözüm geliştirilmesi yönünde görüşler alındığı toplantıya İlçe Kaymakamı İdris Akça, İlçe Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, İl Jandarma Komutanı J. Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Defterdarlık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Fedaş-Aksa Müessese Müdürlüğü, DSİ 92. Şube Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve Karayolları 81. Şube Şefliği Yetkilileri, Mahalle Muhtarları, Siyasi Parti Temsilcileri ve Kanaat Önderleri katıldılar.

Mahalle muhtarlarının sorunlarını iletmelerinin ardından Vali Kaban, “Bugün verimli bir buluşma oldu, bütün sizlere muhtarlarımıza, STK temsilcilerimize, kanaat önderlerimize İl Kurum Müdürlerimize, İlçe Kurum Müdürlerimize teşekkür ediyorum. Bu yaptığımız toplantı, sorunları yerinde görelim ve dinleyelim diye yaptığımız bir toplantı. Her zaman için kapımız açık, bu noktada sorun yok. Zaten gelip görüşen arkadaşlarımız bilir, sürekli görüşüyoruz. O anlamda da toplantıları beklemeye de gerek yok, her zaman bekleriz. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantı sonunda Muhtarlar Vali Kaban’ı ilçelerinde görmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek böyle geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirmiş olmasından dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Bülten- malatyahaber.com

Akçadağ’daki toplantıdan

Yazıhan’da