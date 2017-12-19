“İstediğim Oyuncuların Listesini Verdim”

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Erol Bulut, transfer edilmesini istediği oyuncularla ilgili listeyi transfer komitesine sunduğunu ve bu oyuncuların devre arası kamp çalışmalarına kadar takıma katılmasını beklediğini ifade etti.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan Bulut, “Galatasaray karşısında aldığımız galibiyet bizim için çok güzel oldu. Bence bu galibiyet sürpriz olmadı çünkü takımım, futbolcular 5-6 haftadır bu performansı gösteriyor. Daha önceki haftalarda galibiyetler almamız gerekirken, maalesef sadece 1 puan ya da hiç beklemediğimiz mağlubiyetler aldık. Özellikle Göztepe maçından mağlubiyet beklemiyordum, 3 puanı alacağımızı düşünüyordum. Ama maalesef duran toptan 3 gol yedik” dedi.

“İYİ HAZIRLANDIK, GÜZEL BİR GALİBİYET ALDIK”

Bulut, Galatasaray karşılaşmasına iyi hazırlandıklarını ve güzel bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Galatasaray maçı öncesi ilk yarıda kalan son 2 maçta 6 puan hatta minimum 4 puan alacağımızı söylemiştim. Galatasaray ile oynayacağımız karşılaşmaya çok iyi bir şekilde hazırlandık. Taktik olarak neler yapabileceğimizi Galatasaray karşısında bir daha gösterdik. Beşiktaş ve diğer maçlarda da olduğu gibi kalemizde az pozisyon görüyoruz, Galatasaray maçında 1,5-2 pozisyon var, hemen hemen hiç kalemize yaklaştırmadık. Yakaladığımız fırsatlarla 5, 6, 7 gol pozisyonuna girdik ama son vuruş, final pasları istediğimiz gibi olmadı. Ancak iki güzel gol attık. İkinci yarıda biraz konsantrasyon eksikliği, disiplinden uzaklaşan birkaç arkadaşımız oldu ama sonuçta 90 dakika sonunda galip gelmeyi başardık.”

“MÜKEMMEL BİR GALİBİYET ALDIK”

Galatasaray karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını, bu motiveyle Kayserispor deplasmanına gideceklerini dile getiren Bulut, “Mükemmel bir galibiyet aldık. Bunun bize pozitif bir etki yapacağını düşünüyorum. Sonuçta Malatya’ya lider olarak gelen Galatasaray’ı yendik. Ligde en fazla gol atan takımdı, o takıma karşı az pozisyon verdik ve maçı 2-1 kazanmayı başardık. Önümüzde Kayserispor karşılaşması var, bu karşılaşmaya da en iyi şekilde hazırlanacağız. Galatasaray karşısında aldığımız galibiyet sonrası bu motivasyonla Kayserispor deplasmanından da istediğimiz minimum 1 puan diyorum ama 3 puanı alacağımıza inanıyorum. Takımımız konsantre olduğu zaman, iyi odaklandığında neleri yapacağını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİR KAÇ TRANSFER YAPMAMIZ GEREKİYOR”

Bulut, devre arasında yapılacak transfer çalışmalarına ilişkin ise “Uzun zamandır birkaç transfer yapmamız gerektiğini söylüyorum. Çünkü ikinci yarı daha çetin geçecek. Oyun kalitemizi yükseltmek istiyorsak, oyuncu kalitemizi yükseltmemiz lazım. Konuyla ilgili transfer komitemize istediğim futbolcuları ve mevkileri sundum. Kendileri bunun üzerinde çalışmalarını yapıyorlardır. Benim umudum 3 Ocak’ta istediğim oyuncuları getirip, direkt Antalya kampına birlikte yola çıkmak” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi