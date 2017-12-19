EYMS Kayseri Maçı Hazırlığına Başladı

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligin 16.haftasında sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor, ilk yarının son haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

Galatasaray galibiyetiyle puanını 19’a yükselten sarı kırmızılılar, ligin son haftasında Kayserispor deplasmanından da puanla dönerek, devre arasına rahat bir şekilde girmek istiyor.

MORALLER ÜST SEVİYEDE

Ligin 16.haftasında sahasında Galatarasay’ı 2-1 mağlup ederek, 5 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Evkur Yeni Malatyaspor’da teknik heyet ve futbolcuların morallerinin üst seviyede olduğu gözlendi.

Antrenman öncesi teknik direktör Erol Bulut, futbolcularla antrenman sahasında 10 dakika süren bir toplantı yaptı. Galatasaray karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Bulut, “Aynı performansı Kayserispor deplasmanında da sergileyerek, istediğimiz sonucu alalım ve devre arasına rahat girelim” dedi.

Toplantı sonrası Galatasaray karşılaşmasında ilk 11’de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Yedek soyunan ve forma giymeyen futbolcular ise kondisyoner nezaretinde çalıştı.

Hafif sakatlıkları bulunan Murat Akça ile İssam Chebake, takımdan ayrı salonda bir çalışma gerçekleştirdi.

Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren İssiar Dia’nın yanı sıra izinli olan Michael Pereira, Adem Büyük ve Fernando Emanuel Dening antrenmanda yer almadı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi