“39 Yılda Değişen Bir Şey Yok!”

CHP’li Ağbaba, “39 yıl önce 19 Aralıkta Maraş’ta Alevilerin evlerine işaret koyanlar, Maraş katliamını yapanlar cezalandırılmadıkları için, en son 22 Kasım 2017’de Malatya’da Alevilerin evlerine işaret konulmuştur. Türkiye’de 39 yıldır nefret söylemlerinde değişen bir şey yoktur” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Veli Ağbaba, Maraş Katliamının 39. Yılında, katliamın tüm yönleriyle araştırılması için TBMM Başkanlığına önerge verdi. Osmanlı İmparatorluğu’ndan bugüne, sürekli olarak yeniden üretilen nefret söylemiyle ötekileştirilen Alevi yurttaşların tarih boyunca sık sık saldırılara ve katliamlara maruz kaldığı öne sürülen önergede, Malatya Olaylarının tetikleyicisi olan Hamit Fendoğlu (Hamido)’nun öldürülmesi olayına da yer verildi.

Maraş Katliamının Türkiye’nin bu güne kadar yaşadığı en büyük katliamlardan biri olduğuna vurgu yapılan araştırma önergesinde 19 Aralık 1978’de başlayıp, 26 Aralıkta güçlükle sonlandırılan olaylarda resmi rakamlara göre 111 kişinin hayatını kaybettiği,176 kişinin yaralandığı, 400 e yakın ev ve işyeri tahrip edildiği belirtilerek, katliam sonrası Alevi nüfusun neredeyse tamamının evlerini , işyerlerini bırakıp Maraş’tan kaçmak zorunda kaldığı iddiasına yer verildi.

39 YIL SONRA MALATYA CEMAL GÜRSEL

Maraş Katliamının ardından açılan davaların 1991 yılına kadar sürdüğü, suçluların cezalarının önce ertelenip sonra serbest bırakıldığını kaydeden Ağbaba , “Oysa suçlular cezalandırılmış olsaydı,belki sonrasında yaşanılacak olaylar engellenebilirdi.39 Yıl önce Maraş katliamını yapanlar cezalandırılmadıkları için, yıllardır Alevi evleri işaretlenmeye, Alevilere yönelik nefret söylemleri artarak devam etmektedir. En son 22 Kasım 2017’de Malatya Cemal Gürsel Mahallesi’nde Alevilerin evlerine işaret konulduğunu hatırlatarak belirtmek gerekir ki Türkiye’de 39 yıldır nefret söylemlerinde değişen bir şey yoktur” iddiasında bulundu.

YASAKÇI ZİHNİYETİ KINIYORUM

Maraş Valiliği’nin OHAL’i gerekçe göstererek 12 Aralık gününden geçerli olmak üzere 1 ay boyunca kentte yapılacak toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, anma etkinliğini yasaklamasının kabul edilemez olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Acıları ortaklaştırıp barış ve kardeşlik içinde yaşam mesajları verilmesinden neden korkuluyor,yakınlarını kaybeden insanların acılarını yaşamalarına neden izin verilmiyor anlamak mümkün değil. Bu yasakçı zihniyeti kınıyorum” dedi.

Bülten- malatyahaber.com