“Rahmetle, Şükranla ve Minnetle Anıyoruz”

Büyük devlet adamı ve asker İsmet İnönü, vefatının 44. yılında, memleketi Malatya’da düzenlenen törenle anıldı.

İnönü Kapalı Çarşısı üzerinde bulunan İsmet İnönü Anıtı önünde düzenlenen törene; Malatya Vali Vekili Mehmet Ali Aytaç, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengün’ün yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri, askeri ve mülki erkan katıldı.

Valilik, Garnizon Komutanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Barosu, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

“DOĞRU, KESİN VE TEREDDÜTSÜZ KARAR SAHİBİDİR”

Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen törende Muhabere Binbaşı Süleyman Arabacı, ‘İsmet İnönü’nün askeri kişiliği’ konulu sunum yaptı.

Arabacı, İnönü’nün 89 yıllık ömrünün 67’sini asker, diplomat ve devlet adamı olarak Türk milletine ve devletine üstün hizmetlerle geçirdiğini ifade ederek, “İsmet İnönü, yakın tarihimizdeki harplerin hemen hepsinde görev alması neticesinde planlama, sevk ve idarede askerlik sanatını en iyi uygulayıcıları arasında yer almıştır. Ciddi, faal, gayet açık, yüksek fikirli, derin bir fikir açısına sahiptir. Doğru, kesin ve tereddütsüz karar sahibidir” dedi.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Büşra Yeşilyurt’un “Atatürk, Çocuk ve İsmet Paşa” şiirini okumasının ardından Cumhuriyet Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Erkan Zorteymur, ‘İsmet İnönü’nün Hayatı ve Kişiliği’ konulu bir söyleşi yaptı.

Zorteymur, İsmet İnönü’nün inatçı bir diplomat, Cumhuriyet’i kurmuş devlet adamı, ideal bir eş, örnek aile babası ülkenin unutulmaz milli şefi olduğunu söyledi.

İnönü’nün 89 yıllık ömrüne ülkenin bütün tarihini sığdırdığını kaydederek, “Bütün o savaş meydanları, pırıltılı üniformalar, heyecanlı kalabalıklar, öfkeli nutuklar, kalpaklar, fraglar, kasketler hepsi geride kalmıştı. İsmet İnönü’nü ölümünün 44.yılında rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

“DÜRÜSTLÜĞÜNÜN VE ANLAYIŞININ TÜRK SİYASETİNE ÖRNEK OLMASI GEREKİR”

Bu arada, Resmi tören sonrası anıt önünde basın açıklaması yapan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Büyük devlet adamı, ikinci cumhurbaşkanımız, birinci başbakanımız, uzun yıllar partimizin genel başkanlığı görevini üstlenen, en önemlisi de hemşerimiz, onurumuz, gururumuz İsmet Paşa’mızı ölümünün 44.yılında anıyoruz. Ölümünün 44.yıldönümü olması Malatya açısından daha önemli bir anlam ifade ediyor. Malatya’ya denk gelen ölüm yıldönümünde İsmet Paşa’mızı bir kez daha rahmetle, şükranla, hasretle anıyoruz” dedi.

Kiraz, İsmet İnönü’nün adına iki savaş yazılmış, önemli bir asker olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cepheden cepheye koşan önemli bir asker ama aynı zamanda Cumhuriyet’in kuruluşunda yer alan Mustafa Kemal Atatürk’ün en yakın silah arkadaşı olduğu gibi, siyasi arkadaşlığını üstlenen ve elinin tersiyle emperyalizmin dayatmış olduğu Sevr’i paramparça ederek çöp kutularına göndermiştir. İsmet Paşa, Lozan’ı elini masaya vura vura emperyalizme imzalattıran, Türkiye’nin adeta tapusu olan Lozan’ı imzalattırarak, ülkenin bağımsızlığını sağlamış önemli bir liderdir. Aynı zamanda dünyada eşi benzeri görülmemiş şekilde kendi rakibini yaratma kabiliyetini ortaya koyarak Çok Partili Sisteme geçme başarısını ortaya koymuş ve demokrasi adına bu önemli adımı atarak dünya tarihine ikinci defa adını yazdırmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nda ülkeyi savaşın dışında tutarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Bu ülkenin çocuklarını babasız bırakmamıştır. Dürüstlüğüyle örnek olan önemli liderlerden birisidir. O gün burada Sümerbank Fabrikası’nda kendisine hediye edilen 3 metre bezin bile parasını ödeyecek kadar dürüst, namuslu bir liderdir. Çocuklarında da bunu görmek mümkündür. Bugünkü siyasetçilerin çocuklarıyla kıyasladığımızda çok mütevazi bir ailesinin olduğu, bilim adamı ve farklı noktalarda ülkeye hizmet ettikleri, o mütevazi ve dürüst anlayışlarından hiç ayrılmadıkları, hiçbirinin gemi ve gemiciklerinin olmadığı, hiçbirinin Man Adası’yla işinin olmadığını da çok net görüyoruz. Bu dürüstlüğünün ve anlayışının Türkiye siyasetine örnek olması gerekir. İsmet Paşa üzerinden Cumhuriyet’e, hatta Atatürk’e kadar uzanan saldırılarda söz konusu, bunları da manidar görüyoruz. Bu saldırılara da asla geçit vermeyeceğiz. O saldırıyı yapanlar şunu bilmelidirler ki bu koltuklarda Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü sayesinde oturuyorlar.”

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKANIN MESAJLARI..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün vefat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajda, “Türkiye Cumhuriyetinin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü vefat yıl dönümünde saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım da, İsmet İnönü’nün ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü vefatının 44. yıl dönümünde hürmetle anıyorum. İstiklal Mücadelemizin başarılı komutanlarından İsmet İnönü, Cumhuriyetimizin kurulmasında ve gelişmesinde de önemli görevler üstlenmiştir. Türk Milleti, İsmet İnönü’yü daima saygıyla hatırlayacaktır” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- iha