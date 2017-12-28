“Malatya’da Bunu Yaşıyor, Hissediyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın öncülüğünde, AKP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, AKP İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Aydoğan ve Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) kadın temsilcileri Kernek Külliyesi ve Sanat Galerisini gezerek tesisler ve kurslar hakkında bilgiler aldılar.

Gezi sonunda Sanat Galerisi konferans salonunda STK’ların kadın temsilcilerine Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum yapıldı.

ÇAKIR: KÜLTÜREL ANLAMDA İNSANA ULAŞMAK ÇOK ÖNEMLİ

Sunum sonrası bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediyesi’nin kültürel anlamda önemli çalışmalarının olduğunu vurgulayarak, “Bizler büyükşehir olarak her bölgeye bu faaliyetlerimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. İlçelerde atıl kalmış binalarımızı kültür merkezine dönüştürüyoruz. Doğanyol, Yazıhan ve Tohma mahallelerimizdeki kültür merkezlerimiz tamamlandığında burada gerçekleştirdiğimiz etkinlikleri oralarda da yaygınlaştıracağız. Kültürel anlamda insana ulaşmak bizim için çok önemlidir.” dedi.

ÇALIK: CANI GÖNÜLDEN KUTLUYORUM

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Belediyeciliğin en önemli ayağı sosyal ve kültürel belediyeciliktir. Malatya’da bunu çok net yaşıyor ve hissediyoruz. Yerel yönetimlerde ana akım sosyal politikalardır. Sosyal politikaları; sosyal yardımlar, sosyal hizmetler ve sosyal güvenlik adı altında 3’e ayırıyoruz. Ürettiğimiz bu hizmetler ve sosyal politikalar, yerel yönetimlerde ana akım olacak. Belediye Başkanımız bu öngörüyle dünya literatürüne giren sosyal belediyecilik ana akımlaşma cümlesini göreve geldiği andan itibaren yerine getiriyor. Bu vesile ile Başkanımızı ve ekibini canı gönülden kutluyorum.” şeklinde konuştu.

Son olarak Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır tarafından, Sanat Merkezi kursiyerlerince kâğıt rölyeften yapılan, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın portresi AKP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Öznur Çalık’a hediye edildi.

Bülten- malatyahaber.com