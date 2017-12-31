“Daha Güzele Ulaşabilme Ümidiyle..”

Yeni yıl dolayısıyla bazı yerel yöneticiler ve siyasiler açıklama yaparak ya da mesaj yayınlayarak, yeni yılın tüm insanlara barış, huzur ve kardeşlik getirmesi dileğinde bulundular.

MESAJ VE AÇIKLAMALAR

Malatya Valisi Ali Kaban

Vali Ali Kaban, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajda şunları söyledi:

“Saygıdeğer Malatyalılar,

Bir yıl daha sona ererken, yaşanan her günden ayrı tecrübeler edinilmiş olması ve bu tecrübeler ışığında yeni bir yıla yepyeni umutlarla başlangıç yapılması huzur, mutluluk ve başarılara birlikte ulaşabilmemizin vazgeçilmez şartıdır.

Yeni yılın, aydınlık ve müreffeh bir geleceğe adım atılması yolunda dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmesi; daha iyiye, daha güzele ulaşabilmemiz için azim ve gayretlerimizi artırması en büyük ümidimdir.

Bu vesileyle; 2018’in hizmet etmekten onur duyduğum siz değerli Malatya halkına, kamu vazifelerini icra etmekte olan bütün mesai arkadaşlarıma, Aziz Milletimize ve tüm dünya milletlerine sağlık, esenlik, barış ve kardeşlik getirmesini diler, yeni yılınızı en içten duygularımla kutlarım.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

Ağbaba, yeni yıl dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Ağbaba, Türkiye’de milyonlarca insanın değişim, yenilik, farklı bir Türkiye umudunu yeşertiğini belirterek “Milyonlar yasakları değil, özgürlüğü savunuyor. Ayrışmayı değil eşitçe, kardeşçe yaşamayı istiyor” dedi.

Ağbaba yaptığı yazılı açıklamada,“CHP olarak 2017 de verdiğimiz mücadeleyi 2018 de artırarak devam ettirecek ve Cumhuriyet kazanımlarının bir kişinin emellerine kurban edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye’de milyonlarca yurttaşımız sokakların özgür olduğu, güçlülerin değil hukukun üstün olduğu, işsizliğin ve yoksulluğun azaldığı, gelir adaletsizliğinin son bulduğu bir Türkiye özlemini duyuyor. Cezaevlerinde milletvekillerinin, gazetecilerin olmadığı, ataması yapılmayan öğretmenlerin mesleğini yaptığı, kadınların ve çocukların katledilmediği, asgari ücretin insanca yaşanacak noktaya geldiği, iş cinayetlerinin son bulduğu, katliamların yaşanmadığı, eğitimin çağdaş ülkeler seviyesine yükseldiği bir Türkiye özlemi duyuyor. Türkiye’de milyonlarca insan değişim, yenilik, farklı bir Türkiye umudunu yeşertiyor. Yasakları değil, özgürlüğü savunuyor. Ayrışmayı değil eşitçe, kardeşçe yaşamayı istiyor”dedi.

Ağbaba, “Ülkemizin içinde bulunduğu gerilim dolu siyasi atmosfer, ekonomik zorluklar, geçim sıkıntısı, gelecek endişesi, insan hakkı ihlalleri bizleri nefes alamaz noktaya sürüklese de 2018 yılında özlediğimiz Türkiye’ye bir adım daha yaklaşacağımıza inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır

Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, tüm Malatyalıların yeni yılını kutladı.

2017 yılında Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun bir çalışma temposu sergilediklerini belirten Başkan Çakır, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Acısıyla, tatlısıyla 2017 yılını geride bırakıyoruz. Öncelikle 2018 yılının Malatya’mıza, ülkemize ve bütün dünyaya barış, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum.

Önceki yıllarda olduğu gibi 2017 yılında da Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun bir çalışma temposu sergiledik. Geleceğin modern Malatya’sını oluşturmak için merkez başta olmak üzere ilçelerimiz ve kırsal mahallelerimizde aynı şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Tüm proje ve yatırımlarımızda şehrimizi bir bütün olarak ele aldık. Altyapısıyla, üstyapısıyla, projelerimizle, tarihi ve turistik değerlerimizle, sanat ve kültürel etkinliklerimizle Malatya’mızı Anadolu’nun yükselen değeri konumuna getirdik.

Hemşerilerimizin de fikir ve önerileri doğrultusunda şehrimizle ilgili aldığımız kararlar ve uyguladığımız projelerle ortak sevdamız Malatya’mızı hep birlikte geleceğe taşıyoruz. 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak yatırım, hizmet ve projelerimiz yoğun bir şekilde devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimin yeni yılını kutluyor, 2018 yılının herkese barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan

Başkan Gürkan, 2018 yılının ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajında, “2017 yılını artık geride bırakıyor, yeni bir yıla heyecanla ve ümitle hazırlanıyoruz. Öncelikle 2018 yılının, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını; ülkemizde ve tüm dünyada, barışa, kardeşliğe, dostluğa, birlik ve beraberliğe vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. 2017 yılı, Türkiye ve dünya için dengelerin değiştiği bir yıl olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için emin adımlarla yoluna devam eden Türkiye, bölgesinde lider, dünyada söz sahibi olma noktasında gündemi belirleyen ve dengeleri değiştiren ülke konumuna gelmiştir. Ülkemiz, aynı zamanda İslam aleminin ve dünya mazlumlarının umudu olmuştur. 2017 yılı Malatya’mız açısından da önemli bir yıl olarak tarihe geçmiştir. Battalgazi Belediyesi olarak, Türkiye’ye rol model olacak hizmetleri 2017 yılı içerisinde hizmete sunarken, 2018 yılı Battalgazi Belediyesi için gerçekleştirilen hizmetlerin meyvelerini verdiği yıl olacaktır. Bizler, göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar, siz değerli hemşehrilerimizden aldığımız destek ile, Anadolu’yu Anayurt yapan Destan Şehr-imizi mazisine layık istikbale hazırlamaya devam ediyoruz. Katılımcı, Sosyal, Kültürel, Çevre Dostu ve Hizmet Belediyeciliği alanında 2017 yılı içerisinde rekor düzeyde hizmetleri hayata geçirdik. 2018 yılında da daha yaşanabilir bir Battalgazi için hizmetlerimize aralıksız devam edeceğiz. Bu duygularla, vatanımız, bayrağımız ve istikbalimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyor, gazilerimize mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum. 2018 yılının ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa güven, huzur, mutluluk ve refah getirmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Avşar, 2018 yılının Türkiye’nin ve Malatya’nın geleceğine umutla bakıldığı bir yılın başlangıcı olması dileğinde bulundu. Avşar, yeni yıl münasebetiyle yayınladığı mesajda, “Ümitlerin hüsrana uğramadığı ve Malatya’da büyük bir atılımın olacağı bir yıl hepimizin ortak dileğidir” dedi.

Avşar şunları ifade etti:

“Ne yazık ki acı ve gözyaşlarıyla karşıladığımız bir yıla üst üste gelen acılarla geride bırakıyoruz. Dileğimiz odur ki; 2018 yılı ümitlerimizin hüsrana uğradığı bir yıl olmasın. Birlik ve beraberliğimizin güçlendiği yılların başlangıcı olsun.

2018’in sorunlar yumağına dönüşen Malatya’nın rahat nefes aldığı yıl olması en büyük beklentimizdir. Yeni yılın mutsuz ve bahtsız Malatya’nın geride kaldığı bir yıl olması en büyük temennimizdir.

2018, Malatya’nın geleceğine umutla baktığımız bir yılın başlangıcı olsun.

2018; Malatya’mız için birbiriyle iç içe yaşayan mutlu insanların şehri olsun. Güven dolu günler içinde terörün bittiği, anaların gözyaşının dindiği bir yıl olsun.

Biliyoruz ki, Malatya gülerse tüm Türkiye sevinir. Biliyoruz ki, Malatya gülerse bütün Türklük alemi güler. Bu inançla Türk ve İslam dünyasının yeni yılının barışa, huzura ve mutluluğa vesile olmasını diliyor; aziz Malatya’lı hemşehrilerimize mutluluk içinde geçirecekleri nice yıllar temenni ediyorum.”

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi