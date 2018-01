’95 Yılın İlk Manşetleri’ Sergisi Açıldı

Malatya Gazeteciler Cemiyeti tarafından “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” kapsamında “95 Yılın İlk Manşetleri” adlı bir sergi açıldı.

Malatya’da ilk gazetenin okuyucu ile buluştuğu 1923 yılından itibaren yayınlanan yerel gazete ve dergilerin ilk sayılarının yer aldığı sergi Malatya Park Alışveriş Merkezinde “95 Yılın İlk Manşetleri” adıyla sergilendi.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti’nin organize ettiği sergiyi yerel basın alanında çalışmalar yapan Araştırmacı-Yazar Nezir Kızılkaya tarafından hazırlandı.

Serginin açılışına AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya milletvekili Öznur Çalık, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman, kamu kurum ve kuruluş yönetici ve temsilciler ile birlikte basın mensupları katıldılar.

Karaduman, serginin açılışına katılanlara teşekkür etti.

Çalık ise, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik etti.

Davetliler ve ziyaretçiler, Malatya’da 1923’ten günümüze yayınlanan bazı gazetelerin ilk sayılarının görme fırsatını elde ettiler.

Sergiyi hazırlayan Araştırmacı-Yazar Nezir Kızılkaya; “Yerel gazeteler kentin aynasıdır. Kent kamuoyu büyük ölçüde yerel gazeteler ile karşılıklı etkileşim halindedir. Ondan etkilenir ve etkiler. Günlük olarak haber verme ve bilgilendirme görevinin yanında, kent belleğine yazılı olarak kayıt düşerek yarın için birer arşiv belgesi olma işlevi ile son derece önemli bir görevi de yerine getirir. Malatya’da ilk gazetenin hazırlandığı 1923 yılından günümüze kadar yayınlanan her gazete sayfası, kentin kültürel kimliğini bir aynası olarak, hür iradesini ortaya koyan, her kesimden, her fikirden insanların görüşlerini yansıtan, Malatya’nın kültü, edebiyat, sanat, siyaset ve daha pek çok alanda gelişmesini sağlayan, aynı zamanda da kentin yakın tarihini belgeleyen önemli bir arşivdir.” İfadelerini kaydetti.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com