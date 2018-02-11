Rusya’da Yolcu Uçağı Düştü, 71 Ölü

Rusya’da 71 kişinin bulunduğu yolcu uçağı Moskova yakınlarında düştü.

Rusya’da Saratov Havayollarına ait yolcu uçağı ile Moskova’daki Domodedovo Havalimanından kalkışından kısa bir süre irtibat kesildi. Uçağın başkent Moskova yakınlarındaki Argunovo köyüne düştüğü öğrenildi. Görgü tanıkları, yanan bir uçak gördüklerini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Antonov 148 tipi yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Putin’in basın sözcüsü Dmitri Peskov, “Cumhurbaşkanı, hükümete Moskova bölgesindeki uçak kazasıyla bağlantılı olarak özel bir komisyon kurma talimatı verdi. Cumhurbaşkanı ayrıca, bu felakette yakınlarını ve dostlarını kaybeden herkese derin bir başsağlığı diledi” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’e taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova’da düşen uçakla ilgili Rusya Federasyonu Başkanı Putin’e taziye dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’e gönderdiği taziye mesajında, Moskova Domodedovo Havalimanı’ndan kalkan yolcu uçağının düşmesi neticesinde 71 kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın trajik kazada hayatlarını kaybedenlerin ailelerine sabır, Putin’e ve onun şahsında tüm Rus halkına başsağlığı dilediği kaydedildi.

Yıldırım’dan Medvedev’e taziye telgrafı

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Binali Yıldırım, içinde 71 kişi bulunan yolcu uçağının düşmesi nedeniyle Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev’e taziye telgrafı göndererek başsağlığı dileğinde bulundu.

Yıldırım, telgrafında, “Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır, şahsınızda hükümetinize ve dost Rus halkına başsağlığı diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Moskova, Ankara -iha- AA