“Üst Seviye Oynayabilecek Kaliteli Grup Var”

Evkur Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Murat Yıldırım, Bursaspor ile zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını ifade ederek, “Biz tecrübemizi kullanarak, sakin kalırsak, oradan puanları alabiliriz” dedi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan Yıldırım, Kasımpaşa karşılaşmasının kendileri için iyi geçtiğini ifade etti.

Başarılı orta saha oyuncusu, Kasımpaşa karşısında iyi mücadele ettiklerini ancak sadece istedikleri sonucu alamadıklarını belirterek, “Kasımpaşa iyi bir takım, iyi kontra ataklara çıkıyorlar. Maç içerisinde de iyi kontra ataklara çıktıkları oldu. Ama bizimde ikinci yarının başlangıcında 2-3 tane net pozisyonumuz var. Eğer o pozisyonları değerlendirebilseydik, karşılaşmadan galip ayrılabilirdik. Ama bence alınan 1 puan kötü bir sonuç değil, sonuçta bu süreç içerisinden alınan 1 puanlarda bizim için önemli olacak. Şuan orta sıralardayız ama bir an önce alt sıralardan kurtulmak istiyoruz. Takım olarak alt değil, üst sıralara bakmak istiyoruz. Oraya bakacak gücümüzde var. Hocamız, takım seviyemiz olsun orta sıralardan üst seviyeye oynayabilecek bir kalite grubu var. İnşallah bunu da gerçekleştiririz” diye konuştu.

Yıldırım, daha öncede Süper Lig’de oynadığını anımsatarak, şunları söyledi:

“Süper Lig’de forma aldığım dönemlerde 30 civarında maç oynadım. Ful bir sezon geçirdim. İstemeyerek bir düşüş oldu. Bu kendi elimde olmayan bir düşüştü. Malatyaspor’a gelerek, şampiyonluk yaşadım. Burada gösterdiğim performanstan dolayı da Süper Lig’de şans buldum. Bu şansı da tabi ki de değerlendirmek istiyorum. Daha önce oynadığım bir ligde, bunu değerlendirme istiyordum, çok şükür iyi geçiyor. İyi maçlar çıkarıyoruz. Takım olarak da iyiyiz. Onunda performansımda etkisi var. Malayaspor için elimden geleni yapıyorum. İnşallah Malatyaspor’u daha iyi yerlere taşırım.”

Bursaspor ile deplasmanda zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını ifade eden Yıldırım, “Bursaspor daha önce oynadığım bir takım. 1,5 yıl forma giydim, iyi zamanlarım oldu. Ateşli bir taraftarı var. Mutlaka saha içerisinde bunun etkisi de olacaktır. Biz tecrübemizi kullanarak, sakin kalırsak, oradan puanları alabiliriz” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi