Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta 97 ekiple Malatya’da da gerçekleştirilen Türkiye Güven Huzur 5 Uygulaması’nın bilançosunu açıkladı.

Emniyet Müdürü Ömer Urhal’ın da denetimini yaptığı uygulamaya ilişkin Emniyet Müdürlüğü’nce şu bilgi verildi:

“Emniyet Genel Müdürlüğünün genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla 28.04.2017 tarihinde TÜRKİYE GÜVEN HUZUR UYGULAMASI 5 adı altında Türkiye genelinde Umuma Açık Yer ve Sabit Yol Uygulaması Yapılmış olup, Malatya ilinde 87 ekip, 443 personel, 2 arama köpeği ile 20 sabit nokta ve il ve ilçe merkezlerinde belirlenen umuma açık yerlerde yapılan denetleme sonucu

• 3201 şahıs sorgulanmış

• Aranan 12 şahıs yakalanmış

• 3 şahıs hakkında adli/idari işlem yapılmış

• 512 araç kontrol edilmiş

• 20 araca cezai işlem uygulanmış

• 5 araç trafikten men edilmiş

• 197 işyeri kontrol edilmiştir.

• 3 İşyerine cezai işlem uygulanmıştır.

• Şahıs ve Araçlara toplamda 6336 TL ceza uygulanmıştır.

Yapılan uygulama sonucundu 1 Av Tüfeği, 32 mermi, ele geçirilmiştir.

İl emniyet müdürlüğü olarak suç ve suçluyla mücadelemiz devam edecek olup, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşayabilmesi için 24 saat görev başında olacağız.”

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