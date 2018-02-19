Kanalizasyon Arızasına Kazısız Onarım

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü teknolojiyi yakından takip ederek, içten noktasal kaplama tekniği ile arızalara kazı yapmadan müdahalede bulunuyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmasını tamamladıktan sonra oluşacak kanalizasyon arızalarına müdahale için tekrardan kazı çalışması yapmıyor. Teknolojiyi yakından takip ederek arızalara noktasal müdahale ediyor. Kanalizasyon altyapısında meydana gelen arızalar için içten noktasal kaplama yöntemini uyguluyor. MASKİ’nin uyguladığı bu yöntem ile kazı işlemi yapılmadan, üstyapıya zarar vermeden arızaya noktasal müdahale ediliyor. Arızanın olduğu bölgede kanal görüntüleme aracı hattı kontrol ediyor. Hat içinde bulunan arızanın yerini tespit ediyor. İçten noktasal kaplama yöntemiyle gerekli işlemler yapılarak arıza gideriliyor.

MASKİ olarak çalışmalara hız kesmeden devam etiklerini belirten Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Daha önce kanalizasyon sistemi ile ilgili şehrin anjiyosunu çekiyoruz demiştik. Kazısız teknolojiler uygulamaya başlamıştık. Uyguladığımız teknolojik yöntemleri bir kademe daha ilerlettik. Kanalizasyon içindeki arızaya müdahaleyi araçlarımızla yapıyorduk. Ancak geçici çözümler oluyordu. Sonrasında kanal hatlarını temizlemeye başladık. Temizledikten sonra görüntü alıp, lokal olarak değişiklik yapıyorduk. Şuan ki uyguladığımız noktasal kaplama tekniğinde ise kazı yapmadan arızalara müdahale ediyoruz. Bu yöntem ile çatlak, kırık olan borularımıza içerden müdahale ederek arızayı gideriyoruz. İçten noktasal kaplama ile araç yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde kazı yapmadan trafiği aksatmadan arızaya anında müdahale ediyoruz. Bu yöntem ile iş sağlığı ve güvenliğine uygun şartlarda personelimizin çalışmasını sağlıyoruz. Bu çalışmayı Malatya’da hayata geçiren ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

Bülten- malatyahaber.com