“Yerel Kalkınmayı Başlatacağız”

Saadet Partisi’nin yeni il başkanı Osman Marasalı döneminin ilk divan toplantısı parti binasında yapıldı.

İlçe başkanları, mahalle temsilcileri, parti yöneticileri ve Malatya da faaliyet gösteren Milli Görüşcü Kuruluşların (MİLKO) şube temsilcilerinin de katıldığı divan toplantısına Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Bülent Kaya başkanlık etti.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Bülent Kaya, “Ülkemizde bir lokanya gittiğimiz vakit bu mercimek Kızıltepe’nin mi ? Kanada’nın mı? diye soruyorum, kullandığı mercimeğin Kanada‘dan ithal olduğunu söylüyor. Şu verimli toplaklarımızda Mezopotamya coğrafyasında yer alan bir ilçemizde biz Kanada mercimeği buluyorsak bu aslında ülke tarımının geldiği noktayı göstermesi açısında yeterli bir örnek olarak karşımıza çıkıyor.” dedi.

Siyasilerinin bu sorunların üzerinde durmamasını eleştiren Kaya, “Kutuplaştırarak, kamplaştırarak netice almaya çalışıyorlar. Ak Parti- MHP, batıda CHP, doğuda HDP’ye sıkışmış bir siyaset ve çözümden uzak politikaların olduğu ülkemizin bu bunalımdan, sıkışmışlıktan kurtulabilmesi için yeni bir heyecana yerli ve milli bir kalkınmaya ihtiyacı var. Bunun adresi de Saadet Partisi’dir.diye konuştu.

İl Başkanı Osman Marasalı da ise mahalli teşkilatlarının katılımları ile yapılan divan toplantısını, Malatya’da beklenen büyük kalkınma ve Milli Görüş belediyeciliğinin yaklaştığının habercisi olarak yorumladı ve şöyle devam etti:

“Bugün burada merkez ilçelerimize bağlı mahallelerimizin temsilcileri de aramızdalar kendilerinin çalışmalarını tebrik ediyorum. Başlattığımız yerel hamlenin en önemli faktörü mahallelerimizde ki temsilcilerimizin çalışmalarıdır. Bugün Malatya da en büyük ihtiyaç Malatyalı’ların huzur ve saadetini sağlayacak, hemşehrilerimizin saadet ve selametini gözetecek yerel yönetim modelini hayata geçirmektir.Bunun için de Saadet Parti’mizin ilk yerel seçimlerde Malatya’daki tüm belediyeleri alacağı çalışmaları ortaya koyacağız. Özellikle büyükşehir belediyemize yaptığı hayırlı çalışmalar için teşekkür edeceğiz ve anahtarları teslim alıp yerel kalkınmayı başlatacağız. Tüm il sınırları içerisinde her noktaya adil bir hizmeti götürürken bunu inancımızın gereği olarak ortaya koyacağız.”

Marasalı, ayrıca Cumartesi günü yapılan genel kurulda, Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) Malatya Şube Başkanlığına seçilen Ramazan Güllüoğlu’nu da kutladı.

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi