Malatya‘da, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle Satranç Eğitim Merkezi Salonunda düzenlenen turnuvaya, küçükler, yıldızlar ve açık kategorilerinde 77 sporcu katıldı.

Turnuvada 2 gün süren müsabakalar sonucunda küçüklerde Eren Çetinkaya, yıldızlarda Muhammed Ali Mazooğlu, açık kategoride ise Ünal Dönmez birinci oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara başarı belgesi ve madalyaları, Beydağı Vergi Dairesi Müdürü Yunus Küçük ve Fırat Vergi Dairesi Müdürü Barış Sönmez tarafından verildi.

Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, vergi haftasına destek amacıyla düzenlenen turnuvaya katılanlara teşekkür etti.

Mehmet GÖRESİYE, AA- malatyahaber.com