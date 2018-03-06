FETÖ Davalarında 8 Ceza, 7 Beraat

Malatya 1. ve 2. Ağır Ceza mahkemelerindeki FETÖ/PDY davalarında 2’si doktor 15 sanıkla ilgili karar çıktı

Malatya Adliyesi’ndeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarında 15 dosyada yargılama tamamlanırken, tutuksuz yargılanan 8 sanığa hapis cezası verildi, 7 sanık ise beraat etti.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarının karar duruşmalarında “Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak” suçundan eski sağlık memuru İsmail A., eski öğretmenler Ümit Ç. ve Haşim T.’ye 6’şar yıl 3’er ay, emekli subay olan ve esnaflık yapan Tanju K.’ya ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme Heyeti, “Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etmek” suçundan ise eski öğretmenler Halil Y., Azize K. ve Ömer G.’ye 2’şer yıl, 1’er ay, Dr. Ertan K.’ya da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme Heyeti, hüküm ile birlikte sanıkların karar kesinleşinceye kadar yurtdışı yasağı ile birlikte adli kontrol şartlarının uygulanmasına karar kıldı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ/PDY davalarında tutuksuz yargılanan sanıklar Cem Osman K., Mehmet T., Halime T., Hüsamettin Ö. ve Ali Ayhan Y. hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarında ise tutuksuz yargılanan sanıklar Doğan T. ve Dr.Adem K. hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com