Evkur Yeni Malatyaspor’un ikinci kaptanı ve defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, her Türk futbolcuda olduğu gibi kendisinin de Milli Takımda forma giyme hedefinin olduğuna dikkat çekerek, “Malatyaspor’da formamın hakkını vermekten sonra ilk hedefim Milli Takıma gidebilmek. Bunu bekliyorum diyebilirim. İnşallah bizi oralara layık görürler. Gidebilirsek, hem kendi adıma hem takımım adına hem de şehrimiz adına çok güzel duygular, ortam oluşur. Gittiğimiz zaman Malatyaspor’u orada en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum” dedi.

Orduzu Pınarbaşı tesislerinde gazetecilere açıklamada bulunan Çiftpınar, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hem rakip hem de kendileri için ciddi bir karşılaşma olduğuna dikkat çekerek, “Onların daha çok kazanmaya ihtiyaçlarının olduğu bir maçtı. Biz bence takım olarak oynamamız gerektiği gibi oynadık. Her zaman oynadığımız şekilde; kompakt bir şekilde oynadık. Rakibimize maçın maçında Adis Jahovic’in bir kafa vuruşu dışında pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. O kadar çok ihtiyaçlarının olmasına rağmen pozisyon vermedik. Orada taraftar baskısı çok yüksekti. Ama bana göre Konyaspor olumsuz anlamda daha çok etkilendi. Biz gayet rahattık, ne yaptığımızı bilerek hareket ettik. 80.dakikadan sonra daha farklı bir skor oluşabilirdi. 3 ya da 4.golü bulabilirdik. Sonuçta 1-0 kazandık, güzel bir galibiyet oldu” diye konuştu.

“ÇOK DAHA İYİ YERLERE GELECEĞİMİZE İNANIYORUM”

Ligde alt sıralarda yer alan takımlarla aralarındaki puan farkını açtıklarını kaydeden Çiftpınar, “Alt sıradaki takımlarla ilişkimizi iyice kestik. Fark 13 puana çıktı. Bundan sonraki oynayacağımız 10 maçı da tek tek geçeceğiz. Önümüzde Fenerbahçe maçı var, tek tek gidip, aynı ciddiyetle alabileceğimiz en yüksek puanları alarak, daha iyi yerlere gelmek adına mücadelemizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Takım olarak çok daha iyi yerlere geleceklerini dile getiren Çiftpınar, “Uçtu, kaçtı denilen Göztepe takımıyla aramızda 2 puan farkı var. Kayserispor ile 4 puan fark var. Bu takımlar çok uzak değil. Ama bizim ilk hedefimiz önümüzdeki Fenerbahçe karşılaşması. O maçta taraftarlarımızın da desteğiyle beraber, güzel bir atmosferde iyi bir galibiyet alabileceğimizi düşünüyorum. Bizde bu kapasite var. Daha önce burada oynadığımız karşılaşmalarda büyük takımlara karşı bunu gösterdik. Tek tek önümüzde bakarak devam edeceğiz. Aynı ciddiyet, motivasyon, konsantrasyonla bunu yaptığımız sürece bu takımın bileği kolay kolay bükülmeyecektir. Son 9 karşılaşmada 1 defa mağlup olduk, o da Antalyaspor karşılaşması, 45 dakika 10 kişiyle oynadık. Biz aynı ciddiyetle devam ettiğimiz sürece sahada kim olursa olsun arkadaşlarımızın hepsi elinden geleni yapacaktır. Ben çok daha iyi yerlere geleceğimiz düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“TARAFTARLARIMIZI, CAMİAMIZI VE ŞEHRİMİZİ MUTLU ETMEK İSTİYORUZ”

Çiftpınar, bir gazetecinin ‘dört büyüklerden sadece Fenerbahçe’den puan alamadınız. Büyük maçlara daha farklı mı hazırlanıyorsunuz?’ sorusuna, “Tabi ki, bu herkes için böyledir. Şehirde de aynı şekilde büyük takımlara karşı çok farklı bir ortam ve motivasyon oluşuyor. Stattaki atmosferden de bunu anlayabiliyorsunuz. İnşallah bu haftada da daha önceki Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında olduğu gibi güzel bir atmosfer oluşur. Bizde performansımızın üzerine biraz daha koyarak, daha iyi bir mücadeleyle burada puan ya da puanları alarak, yenebiliyorsak rakibimizi yenerek taraftarlarımızı, camiamızı, şehrimizi mutlu etmek istiyoruz” cevabını verdi.

“İNŞALLAH MİLLİ TAKIM NASİP OLUR”

Başarılı defans oyuncusu, diğer bir gazetecinin ‘Milli Takım aday kadrosunda yer almayı bekliyor musun?’ sorusuna ise “Bu sezon başından beri soruluyor. Tabi ki de her Türk futbolcunun hedefinde Milli Takımın formasını giymek vardır. Benimde hedeflerim arasında, şuan tabi ki de Malatyaspor’da formamın hakkını vermekten sonra ilk hedefim Milli Takıma gidebilmek. Bunu bekliyorum diyebilirim. İnşallah bizi oralara layık görürler. Gidebilirsek, hem kendi adıma hem takımım adına hem de şehrimiz adına çok güzel duygular, ortam oluşur. Gittiğimiz zaman Malatyaspor’u orada en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. İnşallah nasip olur” şeklinde yanıt verdi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi