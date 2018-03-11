EYMS Zorladı, Fenerbahçe Kazandı!. 0-2

Evkur Yeni Malatyaspor, kendi sahasında karşı karşıya geldiği daha üstün oynadığı Fenerbahçe karşısında elde ettiği gol fırsatlarını değerlendiremeyince, konuk takımın iki atağında bulduğu gollere boyun eğdi ve 2-0 mağlup oldu. EYMS yönetiminin bilet fiyatlarını çok yüksek tutması ve taraftar protestosu nedeniyle, beklenen oldu 27 bin 044 kişilik Yeni Malatya Stadı’nın kapasitesinin yarısından çok daha az futbolsever maçı izleyebildi. Hürriyet’te maçın istatistikleri de şöyle yeraldı: Topa sahip olma EYMS Yüzde 52 FB Yüzde 48, Gol girişimi EYMS 7 FB 5, İsabetli Vuruş EYMS 3 FB 2, İsabetsiz Vuruş EYMS 4 FB 3, Korner EYMS 13 FB 3, Serbest Atış EYMS 12 FB 18, Ofsayt EYMS 2 FB 2, Kale Vuruşları EYMS 5 FB 8. Bu arada, protokol tribününde koltuk kapasitesinden fazla sayıda kişi bulunması nedeniyle, maçın temsilcisinin bunların dışarıya çıkarılmasını istediği, bu nedenle maçın 3,5 dakika geç başladığı bildirildi.

STAD: Yeni Malatya Stadyumu

HAKEMLER: Mete Kalkavan (İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi), Ceyhun Sesigüzel (İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi), Erdem Bayık (İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi), 4. Hakem Serkan Çınar (İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi)

EVKUR YENİ MALATYASPOR:25. Ertaç Özbir, 3. Matheus Dorıa Macedo (Dk.69 89. Gılberto Olıvera Souza Junıor), 8. Murat Yıldırım (Dk.79 7. Mıchael Pereıra), 9. Khalid Boutaıb (Dk.90+2 47. Berk Yıldız), 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 16. Sadık Çiftpınar, 21. Adem Büyük, 27. Issam Chebake, 35. Aytaç Kara, 37. Arturo Rafeal Mina Meza, 77. Rahman Buğra Çağıran

YEDEKLER:30. Fabien Ceddy Farnolle, 7. Mıchael Pereıra, 10. Nacer Barazite, 11. Eren Tozlu, 22. Aly Cissokho, 47. Berk Yıldız, 88. Fernando Emanuel Denıng, 89. Gılberto Olıvera Souza Junıor, 90. Abdoulaye Sadıo Dıallo, 97. Mustafa Eskihellaç

TEKNİK SORUMLU:Erol Bulut

FENERBAHÇE:1. Volkan Demirel, 3. Hasan Ali Kaldırım, 5. Mehmet Topal, 9. Jose Fernando Vıana De Santana (Dk.70 7. Alper Potuk), 17. Nabıl Dırar, 19. Şener Özbayraklı, 20. Gıulıano Vıctor De Paulo, 33. Roman Neustaedter (Dk. 58 14. Luıs Carlos Novo Neto), 37. Martın Skrtel, 89. Josef De Souza Dıas, 92. Aatıf Chahechouhe (Dk. 90+6 66. Oğuz Kağan Güçtekin)

YEDEKLER:18. Idrıs Carlos Kameni, 54. Erten Ersu, 4. Maurıcıo Anıbal Isla, 7. Alper Potuk, 11. Mehmet Ekici, 14. Luıs Carlos Novo Neto, 28. Mathieu Valbuena, 66. Oğuz Kağan Güçtekin, 80. Serhat Kot, 99. Roberto Soldado Rıllo

TEKNİK SORUMLU: Aykut Kocaman

Dakika 3: Soldan kazanılan serbest atışı Aytaç Kara kullandı. Fenerbahçe cezaalanına gönderdiği topu, Josef uzaklaştırdı.

Dakika 5: Boutaib, kaleye uzak mesafede beklenmedik bir şut çıkardı. Sağ köşeye gitmekte olan topu Volkan güçlükle çelmeyi başardı.

Dakika 8: Josef de Sauza’nın soldan topu EYMS cezaalanına gönderdi. Ertaç topu aldı.

Dakika 10: Fenerbahçe atağında Dirar sağdan ortaladı, defans müdahaleyle tehlike oluşmadan uzaklaştırdı.

Dakika 13: Rahman Buğra, Fenerbahçe cezaalanına doğru hareketlenen Boutaib’e topu attı, ancak bu futbolcudan önce Skrtel topu karşıladı.

Dakika 14: Malatya atağında defanstan dönen topun gelişine Sadık vurdu, yine defantsan döndü.

Dakika 15: Sağdan topu kaban Chebake, ortaladı. Boutaib’den önce Volkan çıktı ve yumruklayarak uzaklaştırdı.

Dakika 16: Adem Büyük, rakip cezaalanı önünde sahip olduğu topu sağ köşeye plaseledi. Top auta çıktı.

Dakika 18: Buğra’dan gelen topa Boutaib yükseldi. Savunma kornere çeldi. Kazanılan korner atışını Aytaç Kara kullandı. Cezaalanından seken topa Mina kafayı vurdu, kaleye gitmekte olan topu Volkan son anda müdahaleyle kornere gönderdi. Bu atıştan sonuç alınamadı.

Dakika 20: EYMS’de Adem Büyük’ün Fenerbahçe ağlarına gönderdiği topta hakem ofsayt kararıyla golü vermedi. Ev sahibi takımın kullandığı korner atışından gelen Rahman Buğra vurdu, top direkten döndü. Volkan müdahale etmek istedi, topa sahip olan Adem, topu ağlarla buluşturdu. Ancak, yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Dakika 23: Fenerbahçe sağ kanatta Şener’le gelmek istedi, ancak EYMS defansına takıldı.

Dakika 27: Fernandao ile paslaşan Hasan Ali’nin kale önüne ortaladığı topu EYMS defansı uzaklaştırdı.

Dakika 30: Fenerbahçe’nin Dirar’la başlattığı atağı kornerle sonuçlandı. Hasan Ali’nin kullandığı atışta topa defansın kaçırdığı bombaş durumdaki Skrtel yükseldi, kafa vuruşu sağdan auta çıktı.

Dakika 34: Bu dakikada Fenerbahçe golü buldu. Hasan Ali’nin kullandığı kornerden gelen top EYMS cezaalanını karıştırdı, Mehmet Topal’ın kafa vuruşunda Ertaç’tan dönen topu Neustaedter ağlara gönderdi: 0-1

Dakika 38: Yeni Malatyaspor atağında, Azubuike’nin ara pasına Hasan Ali ayak koydu ve muhtemel tehlikeyi önledi.

Dakika 39: Azubuike sağdan ortaladı, Adem yükseldi ve bu sırada Şener’e faul yaptığı gerekçesiyle hakem oyunu durdurdu.

Dakika 43: Fenerbahçe atağında Hasan Ali’nin soldan gönderdiği topa Mina müdahale etti.

Hakem oynanmamış süre olarak 1 dakikayı işaret etti.

Dakika 45B Fenerbahçe Hasan Ali ile atak geliştirdi, bu futbolcunun ortaladığı topa Giuliano vurdu, defanstan sekti.

İlk yarı Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğüyle kapandı.

Dakika 48: Mina’nın ortaladığı topa yükselen Chebake, Hasan Ali’nin müdahalesi ile kendini yerde buldu ve sakatlık geçirdi.

Dakika 53: Yeni Malatya atağı kornerle sonuçlandı. Sağdan kazanılan korner atışını Aytaç kullandı, Volkan tehlikeyi uzaklaştırdı.

Dakika 59: Fenerbahçe atağında Dirar ortaladı, Fernandao kafayla topu kaleye göndermek istedi, aut.

Dakika 60: Fenerbahçe tehlikeli geldi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Fernandao’nun vuruşunda top direkten döndü.

Dakika 61: EYMS atağında Adem, penaltı noktası üzerinden kafaya yükseldi. Volkan, topu kornere çeldi. Aytaç’ın kullandığı korner atışından sonuç yok.

Dakika 67: Boutaib’in şutunda top Fenerbahçe defansına takıldı.

Dakika 69: EYMS’nin Fenerbahçe cezaalanında yarattığı karambolde, topa en son Aytaç Kara vurdu. Ancak vuruş iyi değildi, autla sonuçlandı.

Dakika 75: EYMS atağı kornerle sonuçlandı. Rahman Buğra çok kötü kullandı, top auta çıktı.

Dakika 76: EYMS Boutaib’le ataktı. Ancak, bu futbolcu kötü bir vuruş yaptı. Aut.

Dakika 77: Mehmet Topal’dan topu alan Dirar’ın vuruşuna Sadık müdahale etti. Korner. Hasan Ali’nin kullandığı korner atışını defans uzaklaştırdı.

Dakika 80: EYMS sağdan Rahman Buğra ile atak geliştirdi. Bu futbolcu, topu cezaalanına gönderdi, Fenerbahçe defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

4. Hakem oynanmamış süre olarak 7 dakikayı işaret etti.

Dakika 90+3: Fenerbahçe atağında Alper Potuk’un ortaladığı topu Giuliano kafayla EYMS ağlarına gönderdi: 0-2

Karşılaşma Fenerbahçe’nin 2-0 galibiyetiyle sona erdi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

FOTOĞRAFLAR: Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com, AA, iha