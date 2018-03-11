EYMS Zorladı, Fenerbahçe Kazandı!. 0-2
Evkur Yeni Malatyaspor, kendi sahasında karşı karşıya geldiği daha üstün oynadığı Fenerbahçe karşısında elde ettiği gol fırsatlarını değerlendiremeyince, konuk takımın iki atağında bulduğu gollere boyun eğdi ve 2-0 mağlup oldu. EYMS yönetiminin bilet fiyatlarını çok yüksek tutması ve taraftar protestosu nedeniyle, beklenen oldu 27 bin 044 kişilik Yeni Malatya Stadı’nın kapasitesinin yarısından çok daha az futbolsever maçı izleyebildi. Hürriyet’te maçın istatistikleri de şöyle yeraldı: Topa sahip olma EYMS Yüzde 52 FB Yüzde 48, Gol girişimi EYMS 7 FB 5, İsabetli Vuruş EYMS 3 FB 2, İsabetsiz Vuruş EYMS 4 FB 3, Korner EYMS 13 FB 3, Serbest Atış EYMS 12 FB 18, Ofsayt EYMS 2 FB 2, Kale Vuruşları EYMS 5 FB 8. Bu arada, protokol tribününde koltuk kapasitesinden fazla sayıda kişi bulunması nedeniyle, maçın temsilcisinin bunların dışarıya çıkarılmasını istediği, bu nedenle maçın 3,5 dakika geç başladığı bildirildi.
STAD: Yeni Malatya Stadyumu
HAKEMLER: Mete Kalkavan (İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi), Ceyhun Sesigüzel (İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi), Erdem Bayık (İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi), 4. Hakem Serkan Çınar (İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi)
EVKUR YENİ MALATYASPOR:25. Ertaç Özbir, 3. Matheus Dorıa Macedo (Dk.69 89. Gılberto Olıvera Souza Junıor), 8. Murat Yıldırım (Dk.79 7. Mıchael Pereıra), 9. Khalid Boutaıb (Dk.90+2 47. Berk Yıldız), 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 16. Sadık Çiftpınar, 21. Adem Büyük, 27. Issam Chebake, 35. Aytaç Kara, 37. Arturo Rafeal Mina Meza, 77. Rahman Buğra Çağıran
YEDEKLER:30. Fabien Ceddy Farnolle, 7. Mıchael Pereıra, 10. Nacer Barazite, 11. Eren Tozlu, 22. Aly Cissokho, 47. Berk Yıldız, 88. Fernando Emanuel Denıng, 89. Gılberto Olıvera Souza Junıor, 90. Abdoulaye Sadıo Dıallo, 97. Mustafa Eskihellaç
TEKNİK SORUMLU:Erol Bulut
FENERBAHÇE:1. Volkan Demirel, 3. Hasan Ali Kaldırım, 5. Mehmet Topal, 9. Jose Fernando Vıana De Santana (Dk.70 7. Alper Potuk), 17. Nabıl Dırar, 19. Şener Özbayraklı, 20. Gıulıano Vıctor De Paulo, 33. Roman Neustaedter (Dk. 58 14. Luıs Carlos Novo Neto), 37. Martın Skrtel, 89. Josef De Souza Dıas, 92. Aatıf Chahechouhe (Dk. 90+6 66. Oğuz Kağan Güçtekin)
YEDEKLER:18. Idrıs Carlos Kameni, 54. Erten Ersu, 4. Maurıcıo Anıbal Isla, 7. Alper Potuk, 11. Mehmet Ekici, 14. Luıs Carlos Novo Neto, 28. Mathieu Valbuena, 66. Oğuz Kağan Güçtekin, 80. Serhat Kot, 99. Roberto Soldado Rıllo
TEKNİK SORUMLU: Aykut Kocaman
Dakika 3: Soldan kazanılan serbest atışı Aytaç Kara kullandı. Fenerbahçe cezaalanına gönderdiği topu, Josef uzaklaştırdı.
Dakika 5: Boutaib, kaleye uzak mesafede beklenmedik bir şut çıkardı. Sağ köşeye gitmekte olan topu Volkan güçlükle çelmeyi başardı.
Dakika 8: Josef de Sauza’nın soldan topu EYMS cezaalanına gönderdi. Ertaç topu aldı.
Dakika 10: Fenerbahçe atağında Dirar sağdan ortaladı, defans müdahaleyle tehlike oluşmadan uzaklaştırdı.
Dakika 13: Rahman Buğra, Fenerbahçe cezaalanına doğru hareketlenen Boutaib’e topu attı, ancak bu futbolcudan önce Skrtel topu karşıladı.
Dakika 14: Malatya atağında defanstan dönen topun gelişine Sadık vurdu, yine defantsan döndü.
Dakika 15: Sağdan topu kaban Chebake, ortaladı. Boutaib’den önce Volkan çıktı ve yumruklayarak uzaklaştırdı.
Dakika 16: Adem Büyük, rakip cezaalanı önünde sahip olduğu topu sağ köşeye plaseledi. Top auta çıktı.
Dakika 18: Buğra’dan gelen topa Boutaib yükseldi. Savunma kornere çeldi. Kazanılan korner atışını Aytaç Kara kullandı. Cezaalanından seken topa Mina kafayı vurdu, kaleye gitmekte olan topu Volkan son anda müdahaleyle kornere gönderdi. Bu atıştan sonuç alınamadı.
Dakika 20: EYMS’de Adem Büyük’ün Fenerbahçe ağlarına gönderdiği topta hakem ofsayt kararıyla golü vermedi. Ev sahibi takımın kullandığı korner atışından gelen Rahman Buğra vurdu, top direkten döndü. Volkan müdahale etmek istedi, topa sahip olan Adem, topu ağlarla buluşturdu. Ancak, yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
Dakika 23: Fenerbahçe sağ kanatta Şener’le gelmek istedi, ancak EYMS defansına takıldı.
Dakika 27: Fernandao ile paslaşan Hasan Ali’nin kale önüne ortaladığı topu EYMS defansı uzaklaştırdı.
Dakika 30: Fenerbahçe’nin Dirar’la başlattığı atağı kornerle sonuçlandı. Hasan Ali’nin kullandığı atışta topa defansın kaçırdığı bombaş durumdaki Skrtel yükseldi, kafa vuruşu sağdan auta çıktı.
Dakika 34: Bu dakikada Fenerbahçe golü buldu. Hasan Ali’nin kullandığı kornerden gelen top EYMS cezaalanını karıştırdı, Mehmet Topal’ın kafa vuruşunda Ertaç’tan dönen topu Neustaedter ağlara gönderdi: 0-1
Dakika 38: Yeni Malatyaspor atağında, Azubuike’nin ara pasına Hasan Ali ayak koydu ve muhtemel tehlikeyi önledi.
Dakika 39: Azubuike sağdan ortaladı, Adem yükseldi ve bu sırada Şener’e faul yaptığı gerekçesiyle hakem oyunu durdurdu.
Dakika 43: Fenerbahçe atağında Hasan Ali’nin soldan gönderdiği topa Mina müdahale etti.
Hakem oynanmamış süre olarak 1 dakikayı işaret etti.
Dakika 45B Fenerbahçe Hasan Ali ile atak geliştirdi, bu futbolcunun ortaladığı topa Giuliano vurdu, defanstan sekti.
İlk yarı Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğüyle kapandı.
Dakika 48: Mina’nın ortaladığı topa yükselen Chebake, Hasan Ali’nin müdahalesi ile kendini yerde buldu ve sakatlık geçirdi.
Dakika 53: Yeni Malatya atağı kornerle sonuçlandı. Sağdan kazanılan korner atışını Aytaç kullandı, Volkan tehlikeyi uzaklaştırdı.
Dakika 59: Fenerbahçe atağında Dirar ortaladı, Fernandao kafayla topu kaleye göndermek istedi, aut.
Dakika 60: Fenerbahçe tehlikeli geldi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Fernandao’nun vuruşunda top direkten döndü.
Dakika 61: EYMS atağında Adem, penaltı noktası üzerinden kafaya yükseldi. Volkan, topu kornere çeldi. Aytaç’ın kullandığı korner atışından sonuç yok.
Dakika 67: Boutaib’in şutunda top Fenerbahçe defansına takıldı.
Dakika 69: EYMS’nin Fenerbahçe cezaalanında yarattığı karambolde, topa en son Aytaç Kara vurdu. Ancak vuruş iyi değildi, autla sonuçlandı.
Dakika 75: EYMS atağı kornerle sonuçlandı. Rahman Buğra çok kötü kullandı, top auta çıktı.
Dakika 76: EYMS Boutaib’le ataktı. Ancak, bu futbolcu kötü bir vuruş yaptı. Aut.
Dakika 77: Mehmet Topal’dan topu alan Dirar’ın vuruşuna Sadık müdahale etti. Korner. Hasan Ali’nin kullandığı korner atışını defans uzaklaştırdı.
Dakika 80: EYMS sağdan Rahman Buğra ile atak geliştirdi. Bu futbolcu, topu cezaalanına gönderdi, Fenerbahçe defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.
4. Hakem oynanmamış süre olarak 7 dakikayı işaret etti.
Dakika 90+3: Fenerbahçe atağında Alper Potuk’un ortaladığı topu Giuliano kafayla EYMS ağlarına gönderdi: 0-2
Karşılaşma Fenerbahçe’nin 2-0 galibiyetiyle sona erdi.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
FOTOĞRAFLAR: Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com, AA, iha
erol hoca sen ne ayaksın.. takımın kimyasını bozma işi fenerbahçe maçına mı denk getirdin.. takımın belli bi düzeni var neden bozdun. hayırdır
Bilet fiyatları belirlenen fiyatların yarısı kadar olsaydı stad tamamen dolardı. Böylece hem klüp yine aynı parayı kazanmış olurdu. Stad dolmayınca Fenerbahçeli futbolcular rahat bir atmosferde oynadılar. Neredeyse evinde gibiydile. Tebrikler Adil Gevrek ve vizyonsuz yönetim. Hepiniz istifa etmelisiniz!
A spor kalkms malatyaspor top oymamadı ne kalitesiz takım yeni malatya bi akhisar degil ki feneri yensin diyor sahada ezik takım vardı uyuduk diyorlar hayretle izledim acaba o anda baska macımı izliyordu erman ve ekibi anlam veremedim neyse yenilsekte iyi oynadk fakat ilerde etkisiziz fikstür zor insallah alttakiler puan kaybeder.
Tff nin vardigi galibiyet bonosu gitti.3 puan gitti.taraftar maçı tv den izledi.başkan parayı baştan cebine koydu.fiyatları 50-75 yapsaydı hem bilet ten kazanacaktı.hemde maçı..neyse.ders çıkarsın..başkan bizler bu takımı cikar Siz seviyoruz. ……taraftara kulak ver
Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Bilet fiyatlarındaki astronomik artış aynı zamanda 0-2 lik sonucun habercisiydi. Malatya spor yöneticileri, hakemler, trt sunucuları ve maç biletleri fener safında birleşince oynanan futbol müsabaka formaliteden başak bir şey olmadı. 0-4 olması gereken bu rezalettin, 0-2 ile sonuçlanması da Malatya için BÜYÜK başarıdır! Bu başarıda katkısı olanları tebrik ederim!
Allah var takım süper oynadı. istatistikler de FB yi ikiye katlamış.Ama hakem ve dolayısıyla federasyon bu maç FB nin taaa baştan demiş.Ofsayt diye iptal ettiği iki goldwn biri bal gibi gol dü.hatta ikiside gol dü.verseydi o golü hakem efendi işte o zaman O büyük Fb. Nasıl hezimete uğruyodu Malatyada.Futbolcularımızn ayaklarını na yüreklerine sağlık.
Bilet fiyatlarına bu kadar zam yapılmasaydı o stat full olur takıma daha iyi yansırdı ama başkanın gevrekliği ve aç gözlülüğü yüzünden böyle oldu!
Başkan acem kınası yak
bahanelerle maç kazanılmaz haticeye değil neticeye bakmamız gerek evet bugün gerçekten iyi futbol vardı sahada isterdikki puan yada puanlar çıksın ama olmadı ben sunu gördüm anadolu takımlarına bi antipati var kimse yok demesin bu bir gerçek biz işimize bakalım bundan sonra bu futbolu devam ettirirsek gelecek adına bence umut dolu gelelim başkan konusuna sanki vefasızlık etmiyormuyuz arkadaşlar adil başkan sıfırdan alıp yıllar geçtikçe bu takımı bu duruma getirirken büyük başkan diye meydanlarda bağırmadıkmı hadi tamam başkan bıraksın gitsin kim gelip bize baskanlık edecek acıbadem bile çıkıp fenere sponsor olur bizim zenginlerimizde futbola para akıtmaz bunu yerleştirin aklınıza ve bana göre şu var MALATYAİPOR MALATYA HALKININDIR takımıza adil başkana sahip çıkalım eminolun daha iyi şeyler olacak
Söyleyecek fazla söz yok.Atamayana atarlar kuralı gereği
F.Bahçe ender ataklardan bulduğu gollerle takımımızı mağlup etti.EYMS gününde olan Volkan’ı bir türlü geçemedi.Takımımız kazansa iyiydi.Fazla üzülmeye gerek yok.Haftaya son haftaların krizden bir türlü kurtulamayan takımı Trabzon’a hazırlansın.
BASKANA SUNA BUNA BAHANE ETMAYIN
MACI TV IZLEDIM 2 GOLI VERMEDI O HAKEM
MALATYA TÜRKIYEDE DEGILMI NEDEN BÖYLE AYRIM OLUYOR HAKEM HAKEM YAZIKLAR OLSUN
MALATYA FENERDE COK COK IYI OYNADI
SIPIKER AYRI BIR DERT SANKI FENER YABANCI
BIR TAKIMLA OYNUYOR GIBI HEYCANLI
AYIP YAZIK O GÜZEL OYUNU FENERE HEDIYE ETILER
50 yaşında insanların ağza alınmayacak küfürlerini görünce hem utandım hem üzüldüm. Malesef insani kalite noktasında sıkıntılarımız var.takımımız gayet iyi oynadı ayrıca her maçı yenemez ki! fener 2.yarı orta sahadan çıkamadı.
Evsahibi takımın avantajı olan seyirciyi bilet ucubesi ile mahrum bırakarak intihar ettiren başkan kınıyorum seni.takımımızı da tebrikederim fb yi ezdi …
İki kuruş fazla para kazanayım derken;Cefakar,vefakar Malatyaspor taraftarına bunu yaparsanız,hem gelmeyen seyircilerin bilet parasından,hem galibiyet Yada beraberlik priminden olur,havanızı alırsınız.Bu sivri akılı size verenlerle ,Böyle devam edin bakalım.
Türkiye’de büyük takım olmak ne güzel hakemler sizden korkar, aleyhinize faul çalamaz, penaltı veremez, kart gösteremez, kaleciniz maçtan 10 dakika çalar hakem görmemek için arkasını döner, futbolcunuz diğer takım oyuncusunun yüzünü parçalayacak dirsek atar bırakın kırmızı kartı faul bile veremez, oh ne güzel bir dünya…. İşte bu yüzden Türk futbolu bu halde, Avrupa da hiçbir varlık gösteremez, Avrupa’nın en sıradan takımlarına bile sözüm ona büyük takım fenerimiz farklı yenilir. Tek kelimeyle yazıklar olsun hakemine, federasyonuna, mhk sına, kim ne derse desin Malatya bügün feneri oyunuyla yenmiştir. Ama skorbordu hakem Malatya’yı ince ince doğrayarak 2-0 yapmıştır. Bu ayıptır, günahtır.
Cilberto cisokko bazazite yedek kalıyor oynamayan adamlarla maça çıkılır maçı vermek için elinden geleni yaptın hoca tam kadro ciksaydin maç 3.1 malatyamindi ama yok neticede fenerliyiz hesabı var ayıp ayip
Yazık oldu.
Haddini bilmezsen işte böyle bildirirler.Sürekli yan toplar ve şişirme ortalarla uzun boylu ve yapılı fener defansını geçebileceğinizi mi sandınız?Şut çekmezsen,yerden ortadan ara paslarla gol aramazsan,risk aldığın dakikalarda fener gibi takım cezayı keser işi bitirir.Biz bu kadroyla ne zaman haddimizi bilerek oynarsak o zaman puan alırız.Ama yine de takımımla, hocamla gurur duyuyorum.Şu anda bulundukları yer beklentilerimin üzerinde.Bunlardan ders çıkarıp inşaallah gelecek maçlarda puanlar alırlar.Hep destek,tam destek.
Zamlı bilete zamlı tarife
Erol BULUT ! Sen FENERBAHÇEMİ yenmeyi UNUT!!!
Şimdide sürgü Ali Dayıda BALIK KEYFİ..
90+2 berk bizi kurtaracak her hocanin bir fantazi var ya
Malatya nın şerefini paraya değişenler mutlu musunuz biz değiliz
bilet fiyatlarından maç sonucu belli idi. keşke idda da yüklü girseydim. adım gibi bildim ms 2 olacağını. maçı adil resmen fenere verdi. yazık.
Fener 2 Adil Gevrek 0
Maçı vermek için elinden geleni yapanlar sizede eyvallah oynamayan adamlarla oynadık yazık
Yönetim fırsatçılık yapıp taraftarın cebine göz döneceğine olayı fırsata çevirip taraftarı stada çekmeliydi.
Fenerin ki gol ise Malatya nınkide gol pozisyon bire bir aynı.
Düzeltme Fenerin golü temiz.
Umarım ikinci yarı bize bakar mutlu ayrılırız
Hem seyirciden olacak hem galip gelip 2.2 trilyondan adil gevrek goller sana gelsin
Takım olarak iyi görünüyoruz lakin cissoko olması lazım sol kanattan iyi atak yapamıyoruz fb tek pozisyon ile golü buldu inşallah ikinci yarı Malatyaspor’umuz golü bulup istediğimiz oyunu daha iyi oynayacaktir. İkinci yarı cissoko ve perrirea girmesi lazım
Böyle hakemle bu is olmaz
ALLAH büyük 45 dakika da cok seyler olur
ALLAHIN izniyle bu maci alacagiz
MALATYA 3 fener 1
Insallah
Eserinizle övünün çok kıymetli yöneticilerimiz. Fenere 3 puan vereceğiniz, biletler hakkında aldığınız yönetim kararından belliydi zaten
Yazik malatyama yazık umarım gol yollarında etkili oluruz
BU MACI FENERBAHCE HAKEMLE ALACAK GALIBA
Haklisin
Rezillik sayın adil gevrek ayıp bu ayip senin kimsenin değill
Ne fener üyensin ne başkan gitsin ama bir daha böyle bir yanlış yapmasınlar.
Fener yenecek başkan gidecek.
Malatya yenecek aykut gidecek
Malatya yenilecek, kimse gitmeyecek.
BAŞKAN GİDERSE MUTLUMU OLACAN MUSTAFA EFENDİ !!!
SENİN BEN ÖZ MALATYALI OLDUĞUNA İNANMIYORUM
Sayın başkan Stad sayende bom boş umarım bundan bir ders alırsın yoksa fırtına başlarsa sende önünde duramazsın.
EVET BİR HATA YAPILMIŞ AMA BİZ GENEDE BAŞKANAIN ARDINDA DURALIM GAZİANTEPİN MERSİNİN ESKİŞEHİRİN AKIBETİNE UĞRAMAYALIM
HADİ KAPLANIM YAKIŞANI YAP ALLAHIM SEN YÜZÜMÜZÜ KARA ÇIKARMA