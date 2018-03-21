“Asırlar Geçse de Unutmayacağız”

Yeşilyurt Belediyesinin 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. Yıldönümü dolayısıyla düzenlediği “Çanakkale Şehitlerini Anma” özel programında sahnelenen tiyatro gösterileri ve müzik dinletisi duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

TÜM ŞEHİTLERİMİZ SAYGI VE MİNNETLE YÂD EDİLDİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın ev sahipliğinde Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen ve yoğun ilgi gören program vatan toprakları için canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlarken, tüm şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim Tilaveti okundu, dualar edildi.

‘BİR HİLAL UĞRUNA CAN VERENLERE İTHAFEN’ 103 NCÜ YILA ÖZEL KLİP

Çanakkale Zaferinin 103 ncü yılı nedeniyle Yeşilkonak ve Gençlik Merkezi öğrencilerinin ‘Bir Hilal Uğruna Can Verenlere İthafen’ çektikleri özel klibin gösterimini ilgiyle takip eden davetliler, öğrencileri ayakta alkışladılar. Klipte öğrenciler tarafından ‘Çanakkale Türküsü’ seslendirilirken, eşsiz bir kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale Savaşlarından özel görüntüleri yer aldı.

TİYATRO GÖSTERİSİ VE MÜZİK DİNLETİSİ HÜZÜNLÜ BİR ATMOSFER OLUŞTURDU

Büyük kahramanlıklar yaşandığı 1915 yılındaki dönemin ruhuna göre hazırlanan anma programında Şahnahan Yeşilkonak öğrencileri tarafından sahnelenen “Çanakkale’ye Yolculuk” adlı tiyatro gösterisi sırasında hüzünlü bir atmosfer oluşurken, bir milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği şanlı mücadeleyi anlatan tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı.

TÜRKÜLER, AĞITLAR VE 1915 YILINI ANLATAN TİYATRO GÖSTERİSİYLE UNUTULMAZ ANLAR

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik Korosunun Çanakkale’yi anlatan türkü ve ağıtlara yer verdikleri müzik dinletisi sırasında ise bazı davetliler gözyaşlarına hâkim olamadı.1915 yılında cephede ve cephe gerisindeki insanların yaşantısını anlatan tiyatro gösterisinin müzik dinletisiyle ortaklaşa sahnelenmesi davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

İSTİKLAL MARŞINI GÜZEL OKUMA VE MEKTUP YARIŞMASININ ÖDÜLLERİ DAĞITILDI

Yeşilyurt Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri kapsamında liseler ve ortaokullar arasında düzenlenen ‘İstiklal Marşını En Güzel Okuma’ yarışmasında dereceye girenler açıklandı.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği yarışma neticesinde lise kategorisinde birinci Sadrettin Konevi İ.H.L.’den Emre Şenol, ikinci Tecde Anadolu Lisesinden Batuhan Yılmaz, üçüncü Akmercan Anadolu Lisesinden Cemal Sadık Baharçiçek olurken, mansiyon ödülüde Malatya Lisesinden Yunus Aslan’a gitti. Ortaokul kategorisinde ise birinci İnönü Ortaokulundan İlayda Gürses, ikinci Mevlana Ortaokulundan Bisan Ebuömer, üçüncü 91.000 Dev Öğrenci Ortaokulundan Hümeyra Korkut, mansiyon ödülü ise Şehit Fuat Bozkurt Ortaokulundan Nida Mungan’a verildi. Yarışmaları birinci tamamlayan öğrencilere 2 Bin TL, ikinci olanlara 1.500 TL, üçüncü olanlara da 1.000 TL. para ödülünün yanı sıra kitap ve satranç takımı hediye edildi. Ödüller Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat tarafından takdim edildi.

Yarışmayı birinci tamamlayan Emre Şenol ile İlayda Gürses, İstiklal Marşını bir kez daha okuyarak izleyenlere duygu yoğunluğu yaşatırken, protokol üyeleri ve davetliler tarafından uzun süre ayakta alkışlandılar.

ÇANAKKALE’YE MEKTUP YARIŞMASININ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Yeşilyurt Belediyesine bağlı Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerinde eğitim gören öğrenciler arasında düzenlenen ‘ Çanakkale’ye Mektup’ yarışması sonucunda; Gedik Gençlik Merkezinden Cebrail Kılıç birinci, Topsöğüt Yeşilkonak’tan Fatma Dağseven ikinci, Şahnahan Yeşil Konak’tan İkranur Polat üçüncü, Dilek Yeşilkonak’tan Elif Su Aslan ise dördüncülüğü elde etti. Dereceye giren öğrencilere kitap seti ve satranç takımı hediye edildi.

DAVETLİLERE ÜZÜM HOŞAFI İKRAM EDİLDİ

Çanakkale Savaşları sırasındaki kahramanlık destanlarının sanatsal etkinliklerle anlatıldığı özel anma programına katılan davetlilere o dönem cephedeki askerlere verilen üzüm hoşafı ikram edildi.

“103 YIL ÖNCE YAZILAN DESTANIN AYNISI BUGÜN AFRİN’DE YAZILIYOR”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, özel programda emeği geçenlere teşekkürlerini sunarken, 103 ncü yıl önce yazılan kahramanlık destanını duygusal bir anlayışla sahneye taşıyan Gençlik Korosu ile Yeşilkonak ve Gençlik Merkezi öğrencilerini başarıları performanslarından dolayı tebrik etti.

103 yıl önce Çanakkale’de büyük bir destanın yazıldığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “ Dönemin en güçlü ve en büyük donanmalarına sahip emperyalist güçlere karşı büyük bir zafer kazanan kahraman ecdadımızı ve bütün şehitlerimizi saygıyla yâd ediyoruz. 103 yıl önce güçlü donanmalarıyla Çanakkale’yi geçerek buradan İstanbul’a ulaşarak ülke idaresini teslim alma düşüncesinde olan dünyanın dört bir tarafından gelen batı emperyalizmi “hasta adam” olarak gördükleri Osmanlı İmparatorluğu’na son tokadı vurmak istedi. Ancak diriliş ruhuna sahip atalarımız, dedelerimiz büyük bir vatanseverlik örneği göstererek, iman gücü ve memleket sevdasıyla düşman ordularının ülkemize girmesine müsaade etmedi. 1915 yılında eğer Çanakkale geçilmiş olsa idi Anadolu toprakları tamamen işgal edilecek ve özgürlüğümüz kalmayacaktı ancak ecdadımız tüm zorluklara rağmen “Çanakkale Geçilmez” diyerek büyük bir destan yazdı. 103 yıl önce bu topraklara nasıl düşmanın girmesine izin vermediysek bugün de tüm saldırılara, hain planlara, terör saldırılarına, iç karışıklık oluşturmak isteyenlere karşı dimdik duracağız ve ülkemize, dinimize, milletimize, bayrağımıza hep birlikte sahip çıkacağız. Ecdadımızın çok büyük zorluluklar ve sıkıntılar içerisinde olduğu bir dönemde ‘ söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ diyerek düşmana geçit vermedikleri Çanakkale’de ve Kut-ül Amera’de yazılan destanın aynısı 103 yıl sonra Fırat Kalkanı ve ardından ‘Zeytin Dalı’ harekatı kapsamında Afrin’de yazılıyor. Rabbim cephede düşmanlarla göğüs göğüse çarpışan Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun, yeni zaferler nasip etsin. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta böylesine büyük bir destanı gururla kutladığımız bugünlerde o dönemi sanatsal etkinliklerle hemşerilerimize aktarmak istedik, gerçekten çok duygusal ve güzel bir etkinlik oldu, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum, vatan ve bayrak sevdasını erken yaşlarda kalbine yazarak duygularını bizlerle paylaşan bütün öğrencilerimizi kutluyorum. Yarışmalara katılan bütün öğrencilerimizi ve dereceye girenleri tebrik ederken, bu özel programda bizleri yalnız bırakmayan tüm katılımcılara ve hemşerilerimize teşekkür ederim” dedi.

“ASIRLAR GEÇSE DE ŞEHİTLERİMİZİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ”

Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar’da, “İstiklal ve Kurtuluş Savaşlarının en onurlu sahnelerinin yaşandığı Çanakkale zaferinin üzerinden 103 yıl geçti ancak asırlar geçse de biz canını ve kanını bu vatan topraklarına feda eden şehitlerimizi asla unutmayacağız. Çanakkale’de olduğu gibi 103 yıl sonra Afrin’de büyük bir destan yazan kahraman Mehmetçiklerimizle gurur duyuyoruz. Bugün ki özel programı tertipleyen Yeşilyurt Belediyemizi, çalışanlarını ve öğrenci kardeşlerimi tebrik ederim.” dedi.

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