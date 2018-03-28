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Malatya Haber -

Kritik Maçın Yayın Kanalı Belli Oldu

Kritik Maçın Yayın Kanalı Belli Oldu
  • 28.03.2018
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Süper Ligin 27.haftasında oynanacak olan karşılaşmaların yayın kanalları belli oldu. Haftanın alt sıraları yakından ilgilendiren kritik maçında Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği’ni konuk edecek. karşılaşma beIN Sports 1’den yayınlanacak.

Süper Lig’de 30, 31 Mart, 1 ve 2Nisan oynanacak olan karşılaşmaların yayın kanalları şöyle:

30 Mart Cuma

20.00 Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor /beIN Sports 1

31 Mart Cumartesi

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği/beIN Sports 1

16.00 Antalyaspor-Bursaspor/beIN Sports 1

19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor/beIN Sports 1

1 Nisan Pazar

13.30 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor/beIN Sports 1

13.30 Göztepe-Kasımpaşa /beIN Sprots 2

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir/beIN Sports 2

19.00 Galatasaray-Trabzonspor/beIN Sports 1

2 Nisan Pazartesi

20.00 Kayserispor-Fenerbahçe/beIN Sports 1.

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com

 

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