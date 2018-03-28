Kritik Maçın Yayın Kanalı Belli Oldu
Süper Ligin 27.haftasında oynanacak olan karşılaşmaların yayın kanalları belli oldu. Haftanın alt sıraları yakından ilgilendiren kritik maçında Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği’ni konuk edecek. karşılaşma beIN Sports 1’den yayınlanacak.
Süper Lig’de 30, 31 Mart, 1 ve 2Nisan oynanacak olan karşılaşmaların yayın kanalları şöyle:
30 Mart Cuma
20.00 Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor /beIN Sports 1
31 Mart Cumartesi
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği/beIN Sports 1
16.00 Antalyaspor-Bursaspor/beIN Sports 1
19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor/beIN Sports 1
1 Nisan Pazar
13.30 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor/beIN Sports 1
13.30 Göztepe-Kasımpaşa /beIN Sprots 2
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir/beIN Sports 2
19.00 Galatasaray-Trabzonspor/beIN Sports 1
2 Nisan Pazartesi
20.00 Kayserispor-Fenerbahçe/beIN Sports 1.
Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com