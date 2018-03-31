AKP İl Gençlik Kolları’nda Nöbet Değişimi

AKP Malatya Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi, Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Kongreye AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, İstanbul Milletvekilleri Halis Dalkılıç ve Ali Haydar Yıldız, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı’nın oğlu Bilal Erdoğan, AKP Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ile ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Kongrede 3 yıldır başkanlık yapan Enis Aydoğan görevi İsmail Caner Kaymaz’a devretti.

Kongrede konuşan Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da ülkeyi kalkındırmaya devam ettiklerini belirterek, “Büyüme oranlarımız 2017 yılında 7,3’e yükselmiş vaziyette. Bir yandan terör örgütleriyle mücadele edip diğer yandan büyümelerimizi gerçekleştirirken, Türkiye büyümeye devam ediyor. Ekonomik kriz çıkarmak isteyen ülkeler, terör örgütlerinin yapamadıklarını ekonomik krizlerle ülkemize yaşatmak istediler. Ama bilsinler ki bunu başaramadılar ve başaramayacaklar inşallah.” dedi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise kongredeki konuşmasında, Türkiye’nin Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin öncülüğünde gümbür gümbür ilerlediğini ifade ederek; “Hiç endişeniz olmasın Türkiye bu dönemecin sonunda, dünyada yeni bir dönem, istikrar sağlandığı zaman işte Türkiye bu dönemece hazırlıklı girdiği için sıçramasını, güçlenmesini çok daha farklı bir boyutta gerçekleştirecektir.”dedi.

Kongrede, AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, AKP Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş da birer selamlama konuşması yaptılar.

-YÖNETİME KİMLER GİRDİ?

İsmail Caner Kaymaz başkanlığındaki AKP İl Gençlik Kollarının yönetim kuruluna seçilen 50 kişilik yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Ayhan Tunç, Mehmet Karakaya, Hüseyin Gül, Enes Demez, Yunus Emre Yılmaz, Ahmet Yasin Özdemir, Bura Kuşçu, Onur Doğan, Cumali Ertan, Hasan Uludağ, Enis Sekendiz, Muhammed Kılınç, Muhammed Fatih Sadak, Fatih Serkan Erkuş, Mehmet Ali Uzunyol, Sefa Gönültaş, Sertaç Ayhan, Büşra Nur Sağdıç, Sinan Karabulut, Hamza Karakuş, Serkan Perçin, Hüseyin Altun, Bilal Yeşilova, Mustafa Ayhan, İkbal Dadaş, Tuğba Akçin, Rukiye Çaygeç, Şeymanur Zeyveli, Mustafa Tekin, Elif Eroğlu, Canan Huz, Kübra Nur Akbal, Fatih Demezoğlu, Ahmet Mavi, Tayyip Van, Kübra Karakuş, Mervanur İlikhan, Mustafa Zengin, Semih Tuna, Tolga Sömek, Aykut Doğukan Yüce, İlyas Han, Metahan Özbek, Mehmet Enes Görez, Muhammed Karakurt, Tayfun Güngör, Burak Çelik, Çetin Özcan ve Sertaç Göçmez.

Yedek listeden yönetim kuruluna giren isimler ise şunlar:

Erkan Sömek, İbrahim Sever, Gafire Karaman, Emre Bayır, Vahap Çiçek, Yavuz Karakaş, Metin Kırteke, Tolga Yaylacı, Muhammed Özbek, Tolga Yaylacı, Yusuf Gaylan, Zeynep Oğuz, Rabia Can, Ali Karadeniz, Eda Ülkü Kösem, Mehmet Emin Yılmaz, Elif Yıldırım, Furkan Özdemir, Miraç Deniz, Eyüp Karaman, Serkan Çatal, Kübra Felek, Hatice Mahmat, Ahmet Turan Genç ve Rümeysa Elif Avcı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com