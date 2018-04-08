EYMS’nin M.Başakşehir Yenilgisi Tartışılıyor

Süper Ligin 28.haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor’un aldığı bu sonucun ardından Teknik Direktör Erol Bulut’un maç öncesi yaptığı açıklamada, şampiyonluk favorisinin daha önce görev yaptığı Medipol Başakşehir olduğunu belirtmesinin ardından takımın bu maçta gösterdiği performans tepki ve eleştiri konusu oldu.

Ligin 27.haftasında sahasında Ankara ekibi Gençlerbirliği’ni 4-1 yenerek iyi bir hava yakalayan Evkur Yeni Malatyaspor, 28.haftada deplasmanda İstanbul ekibi Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup oldu. Alınan mağlubiyet sonrası teknik direktör Erol Bulut’un maçtan önce hafta içerisinde yaptığı açıklama ve takımın performansı eleştiri konusu oldu.

Teknik direktör Erol Bulut maçtan önce “Muhtemel ligin şampiyonu ile oynayacağız. Şuan gözüken bu. Şuan oynanan futbol gördüğümüz kadarıyla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında en iyi futbol oynayan, en şampiyonluğa yakın olan takım Başakşehir” açıklamasını yapmıştı. 1-0 kaybedilen karşılaşma sonrası Bulut, eleştiri oklarının hedefi oldu.

TV’lerin spor programlarında, Bulut’un maç öncesi şampiyonluktaki favorisinin Başakşehir olduğunu açıklaması ve daha sonra E.Yeni Malatyaspor’un maçta sergilediği oyun ve elde ettiği mağlubiyet nedeniyle ciddi eleştiriler yapıldı.

Bu arada Medipol Başakşehir müsabakasını İHA’ya değerlendiren Sportif Direktör Ali Ravcı, kötü oynadıklarını söyledi.

Müsabakanın ikinci yarısında tanınmayacak kadar kötü oynadıklarını belirten Ravcı, “Müsabakanın ilk yarısında daha iyi idik, pozisyonlarımız da vardı. Ancak ikinci yarıda tanınmayacak kadar kötü oynadık. Takım beklentilerimizin altında kaldı. Kötü oynadık. Ancak şunu da unutmamak lazım ki karşımızdaki takım şampiyonluk mücadelesi veren bir ekip. Sonuçta onlar içinde ölüm kalım maçıydı. Biz bu maçı hemen unutmak zorundayız. Futbolda günlük düşünmek ve anlık psikolojiden çabuk kurtulmak lazımdır” dedi.

HAFTAYI 37 PUANDA TAMAMLADILAR

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 28.haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir karşısında aldığı 1-0’lık mağlubiyet sonrası haftayı 37 puanda tamamladı.

Ligde geride kalan 28 haftalık süreçte 10 galibiyet, 7 beraberlik, 11 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 33 gol atıp, 37 gol yedi.

Ligde geride kalan son 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 galibiyet alan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 29.haftasında 14 Nisan Cumartesi günü Yeni Malatya Stadyumu’nda 16.00’da Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- iha