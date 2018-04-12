Malatya’dan da 11 Roman Vatandaş Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın başkanlığını yaptığı AKP Aile Sosyal Politikalar Başkanlığı’nın düzenlediği “Binbir Renk Tek Millet” Büyük Roman Buluşması’na Malatya’da ikamet eden 11 Roman vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Roman vatandaşlar ile bir araya geldiği ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen “Binbir Renk Tek Millet” Büyük Roman Buluşması’na Malatya’da ikamet eden 11 Roman vatandaş da katıldı.

Türkiye’nin her bölgesinden katılımın olduğu etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Genel Başkan Yardımcım Öznur Çalık hanımefendi ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizleri çok duygulandırdılar. Beni doğduğum, büyüdüğüm mahalleme götürdüler. Orada sınıf arkadaşlarım vardı, beraber top oynadığım arkadaşlarım vardı. O mahallede bu kardeşlerimizin ne kadar çalışkan olduğunu görürdüm.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının başında milletin evinde Roman vatandaşlarımızla bir araya gelmekten memnuniyeti ifade etti. “Birileri bu işin taklidini yapar, biz ise aslını yaparız. Biz yaşarız, birileri siyasi yatırım yapar” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin Roman vatandaşlarla muhabbetinin çocukluk yıllarında dayandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan Başbakanlığa ve Cumhurbaşkanlığına kadar hangi göreve geldiyse Roman vatandaşlarla iç içe olduğunu, irtibatı hiç kesmediğini belirterek, “Aynı mahallede doğduk, aynı mahallede büyüdük. Demek ki oradan Cumhurbaşkanı da çıkabiliyormuş, Başbakan çıkabiliyormuş. Gerek bu tarz toplantılar vesilesiyle, gerek illere yaptığımız ziyaretlerde, gerekse de Kasımpaşa’ya gidişlerimde hep Roman kardeşlerimle kucaklaştım, halleştim, helalleştim. İnşallah bundan sonra da ömrümüzün sonuna kadar aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Biz Roman kardeşlerimize Fransa gibi Fransız kalmayacağız” şeklinde konuştu.

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