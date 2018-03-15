Trabzonspor Maçını Yaşar Kemal Uğurlu Yönetecek

Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

Süper Ligin 26.haftasında Pazar günü 16.00’da Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyeti telafi etmek isteyen Evkur Yeni Malatyaspor ile çıkış arayan Trabzonspor arasında oynanacak olan karşılaşmayı Ankara Bölgesi Süper Lig Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Ankara Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemleri Erdinç Sezertam ile Serkan Çimen yönetecek. Antalya Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Mustafa Öğretmenoğlu ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

ürkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Cuma

20.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Ali Palabıyık

20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor: Arda Kardeşler

Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor: Mete Kalkavan

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Bülent Yıldırım

18 Mart Pazar

13.30 Atiker Konyaspor-Kayserispor: Halis Özkahya

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Özgür Yankaya

16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Halil Umut Meler.

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com