Trabzonspor Maçını Yaşar Kemal Uğurlu Yönetecek
Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek
Süper Ligin 26.haftasında Pazar günü 16.00’da Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyeti telafi etmek isteyen Evkur Yeni Malatyaspor ile çıkış arayan Trabzonspor arasında oynanacak olan karşılaşmayı Ankara Bölgesi Süper Lig Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Ankara Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemleri Erdinç Sezertam ile Serkan Çimen yönetecek. Antalya Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Mustafa Öğretmenoğlu ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.
ürkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Cuma
20.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Ali Palabıyık
20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor: Arda Kardeşler
Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor: Mete Kalkavan
16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Bülent Yıldırım
18 Mart Pazar
13.30 Atiker Konyaspor-Kayserispor: Halis Özkahya
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Özgür Yankaya
16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Halil Umut Meler.
Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com