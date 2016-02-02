Geçtiğimiz Yıl 265 Kurs Açıldı
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen etkinlikler çerçevesinde, 2015 yılı içerisinde toplamda 265 kurs açılırken, kurslardan faydalananların sayısı ise 10 bini aştı.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada; “Yine şehrimizin değişik bölgelerinde bulunan ve başarılı olup da ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere sınavlara hazırlık kursları veren Büyükşehir Belediyesi, 2015 yılı içerisinde 8 semt konağı ile eğitim merkezinde 2033 öğrenciye etüd hizmeti verirken, Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezi’nde de 52 okuldan 4100 öğrenciye hizmet verdi.” ifadelerine yer verildi.
Kaynak : Bülten
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