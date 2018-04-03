Süper Ligde 27. Hafta Maçları Tamamlandı
Spor Toto Süper Lig’de 27. hafta maçları Pazartesi akşamı oynanan Kayserispor- Fenerbahçe maçıyla tamamlanırken, Galatasaray liderliğini sürdürdü. Haftaya 10’uncu sırada giren Evkur Yeni Malatyaspor, 4-1’lik Gençlerbirliği galibiyetiyle haftayı 9’uncu sırada tamamladı.
Ligde haftanın önemli maçında sahasında Trabzonspor’u 2-1 yenen sarı-kırmızılı takım, puanını 57’ye çıkartarak zirvede kalmaya devam etti.
Deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor’u 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir 56 puanla ikinci sıradaki yerini korurken, sahasında Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 yenen Beşiktaş ise 53 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Kayserispor’u deplasmanda 5-0 yenen Fenerbahçe ise haftayı 51 puanla dördüncü sırada tamamladı.
Sonuçlar
Süper Lig’in 27. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor: 1-0
Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 4-1
Antalyaspor-Bursaspor: 2-0
Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Göztepe-Kasımpaşa: 0-2
Osmanlıspor-Atiker Konyaspor: 0-0
Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir: 1-2
Galatasaray-Trabzonspor: 2-1
Kayserispor-Fenerbahçe: 0-5
27. hafta maçlarının ardından puan cetveli şöyle oluştu:
28. hafta programı
Süper Lig’de 28. hafta maçlarının programı şöyle:
6 Nisan Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
7 Nisan Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Antalyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Trabzonspor-Kayserispor (Medical Park)
19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
8 Nisan Pazar:
13.30 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Bursaspor-Kasımpaşa (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor (Ülker)
9 Nisan Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Ankara 19 Mayıs)
AA- malatyahaber.com
FOTO: 27. hafta maçlarından enstanteneler (AA)