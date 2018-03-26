Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanlığı’nda yapılan üye katılım töreninde 278 kişi MHP’ye üye oldu. Malatya Büyükşehir Köy Korucuları Dayanışma Dernek Başkanı Şakir Gökçe ve üyeler Milliyetçi Hareket Partisi’ne üye oldu.

Törende konuşan dernek başkanı Gökçe, ”Şehitlerimize Allah’tan rahmet Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Köy Korucuları Dayanışma Derneği Başkanlığı olarak MHP’ye il Başkanımız Ramazan Bülent Avşar beyle, Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli Başkanımın koordinatörlüğünde çalışacağım zaman koruyucularımızı sıkıntılarına bir nesne de olsa yerleştireceğimize inancımızdan dolayı bugün bu toplantıyı tertipledik. Yaklaşık şimdiye kadar 3 bin Şehidimiz mevcut Malatya’mızda 12 şehidimiz mevcut, Şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun. 6 tane gazimiz mevcut ve gazilerimizden olan arkadaşımız şunda birisi aramızda. Köy korucuları olarak yaklaşık 30 yıldır bir mücadelenin içerisindeyiz, terörle mücadeleyi aksatmadan karda kışta, gece gündüz mücadele vermiş askerimiz ve polisimiz de omuz omuza mücadele etmiş bir camiayız. Köy koruyucuların bir ferdisi olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. Bugün de Milliyetçi Hareket Partisi MHP’ye Malatya il başkanlığına arkadaşlarımızla birlikte üye olmak için katılıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin partiler üstü yapmış olduğu, almış olduğu kararlar çok etkiledi. ” dedi.

MHP Malatya İl Başkanı Avşar ise, ”Malatya Büyükşehir Köy Korucuları Dayanışma Derneği Başkanı Şakir Gökçe Başkanıma ve üyelerine hoş geldiniz diyorum. Şakir başkanım aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Güvenlik Koruyucuları Şehit ve Gazi Federasyonun Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmektedir” dedi.

Avşar; ” Koruyucular, PKK‘la mücadelede vazgeçilmez bir rol üstlenmektedir. Ülkemizin içinden geçtiği bu kritik süreçte, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin dik duruş sergilediği gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Amaçsız çıkarsız milli çıkarları savunmaya devam edeceğiz kim ne derse desin hangi algıyı oluşturmaya çalışırlarsa çalışsın MHP kadroları Başbuğ’un yolunda liderimiz Devlet Bahçeli’nin liderliğinde gereği neyse yapmaya devam edecektir. 15 Temmuz sürecinden sonra siyaset tamamen değişmiştir. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin vermiş olduğu kararlar doğrultusunda dik duruşunu sergilemeseydi hükümetin devletin yanında olmasa idi, Ülkede şu anda çok büyük karışıklıklar olacaktı.”

Partiye yeni geçen üyelere MHP İl Başkanı Avşar tarafından MHP rozeti takıldı.

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