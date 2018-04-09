28. Haftada Lider Değişti, EYMS Bir Sıra Geriledi
Spor Toto Süper Lig’de 28.hafta geride kalırken Medipol Başakşehir, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup ederek, liderlik koltuğunu eline geçirdi. Gençlerbirliği deplasmanından puan çıkaramayan Galatasaray ise haftayı ikinci sırada tamamladı.
TOPLU SONUÇLAR VE PUAN CETVELİ
Süper Lig’de 28.hafta sonunda liderlik koltuğu el değiştirdi. Haftanın açılış müsabakasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, puanını 59’a çıkararak, zirveye yerleşti. Ankara deplasmanında Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup olan Galatasaray ise 57 puanda kalırken, haftayı ikinci sırada tamamladı.
İzmir ekibi Göztepe’yi sahasında 5-1 mağlup eden Beşiktaş üçüncü sıradaki yerini korurken, sahasında küme düşme hattındaki Osmanlıspor’u 2-0’la geçen Fenerbahçe ise dördüncü sırada yer aldı.
Kayserispor’u 4-0’la geçen Trabzonspor haftayı beşinci sırada tamamlarken, üst üste şok mağlubiyetler alan Kayserispor ise haftayı altıncı sırada tamamladı. Haftayı puansız kapatan takımlar arasında yer alan Demir Grup Sivasspor ise yedinci sırada bulunuyor.
Beşiktaş deplasmanından farklı mağlubiyetle ayrılan İzmir ekibi Göztepe haftayı sekizinci sırada tamamlarken, deplasmanda Bursaspor’u 1-0 mağlup eden Kasımpaşa ise dokuzuncu sıraya yükseldi.
Ligin 27.haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni 4-1 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor ise 28.haftada Medipol Başakşehir deplasmanında varlık gösteremedi. Zorlu karşılaşmayı 1-0 kaybeden sarı kırmızılılar, dokuzuncu sıradan onuncu sıraya geriledi.
Süper Lig’de 28 hafta sonunda Teleset Mobilya Akhisarspor 11, Antalyaspor 12, Buraspor 13, Aytemiz Alanyaspor 14, Gençlerbirliği 15, Atiker Konyaspor 16, Osmanlıspor 17 ve küme düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor ise son sırada yer alıyor.
Süper Lig’de 28. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-0
Kardemir Karabükspor-Antalyaspor: 1-2
Trabzonspor-Kayserispor: 4-0
Beşiktaş-Göztepe: 5-1
Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 5-0
Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 3-1
Bursaspor-Kasımpaşa: 0-1
Fenerbahçe-Osmanlıspor: 2-0
Gençlerbirliği-Galatasaray: 1-0
Bu sonuçların ardından puan sıralaması şöyle oluştu:
29. HAFTA..
Süper Lig’de 29. hafta maçlarının programı şöyle:
13 Nisan Cuma
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar Stadyumu)
14 Nisan Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya Stadyumu)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül Stadyumu)
15 Nisan Pazar
13.30 Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu)
16.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Antalya Stadyumu)
16.00 Göztepe-Bursaspor (Bornova Stadı)
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu)
16 Nisan Pazartesi
20.00 Osmanlıspor-Trabzonspor (Osmanlı Stadı).
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi