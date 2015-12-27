“28 Şubat Bana Yapıldı”

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, eski başbakanlardan Tansu Çiller’i dinledi.

Komisyon Üyesi CHP Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş, Çiller’in Yeniköy’deki yalısından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çiller’in ”28 Şubat’ın tek ve başlıca mağdurunun kendisi olduğunu söylediğini” aktaran Toptaş, ”Çiller, 28 Şubat darbesinin sivil bir darbe olduğunu, burada tamamen askerlerin yaptığı bir darbeden bahsedilemeyeceğini, bu darbenin de kendisine ve Doğruyol Partisi’ne karşı yapıldığını, darbenin amacının Doğruyol Partisi’ni dağıtmak olduğunu söyledi. İşin özeti; Sayın Çiller, ’28 Şubat bana karşı yapılmış bir darbedir’ dedi” şeklinde konuştu.

Komisyon üyesi BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Çiller’in Yeniköy’deki evinden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Önder, Çiller’e ”2 Mart Darbesi”ni sorduğunu belirterek, şöyle devam etti:

”Meclis’ten Kürt milletvekillerinin tekme tokat çıkarılmasını, buna Sayın Çiller’in verdiği, ‘Bu gölgeyi meclisin üzerinden sileceğiz’ demecini sordum. Sayın Grup Başkanvekilimiz Pervin Buldan’ın rahmetli eşinin katledilmesi meselesini… ‘Kürt iş adamlarının listesi var’, Holiday Inn Oteli’nde verdiği demecin arkasına gelmesi… Bu, Sayın Pervin Buldan’ın sorusuydu, onu yönelttim.”

Çiller’in başbakanlığı döneminde meydana gelen olaylara da değindiklerini anlatan Milletvekili Önder, ”Bin 500 Kürt köyü boşaltıldı Sayın Çiller’in iktidarı döneminde. Madımak oldu. Gazi Mahallesi katliamı oldu. Bütün bunları sordum. Cevaplarını benim söylemem şık olmaz.’

”Tatmin edici bir yanıt aldınız mı?” sorusuna Önder, ”Hayır” karşılığını verdi.

Duygulandı, yani gözleri yaşardı

Sırrı Süreyya Önder, ”Yorumunuz nedir?” sorusu üzerine, şöyle konuştu:

”Sayın Çiller duygulandı, baya duygulandı yani gözleri yaşardı. ‘Benim böyle bir şey yapacağımı nasıl düşünebilirsiniz? Ben bir anayım’ dedi. Ben de tezgahın böyle çalıştığını, yani sistemi hiç bilmeyen birini sistemin önüne koyduklarını ama hayatın olağan akışında.. ‘Kürt iş adamlarının listesi var’ dedikten sonra keklik gibi Kürtler öldürülünce sormaz mı insan? ‘Ben bunların adını yeni duymuştum o zaman’. Peki bu mazeret mi? Giden canlara ne olacak? Sizin beceriksizliğinizin, sizin acemiliğinizin bu ülkeye daha fazla savaş, kan, gözyaşı olarak fatura edilmesinin hesabını, acemiliğinizdeki masumiyete mi vereceğiz? Hangi anaya bunu kabul ettirebilirsiniz? Bunları konuştuk.”